Вони здійснили Акт Злуки. 5 діячів, без яких не було б свята Соборності України

Акт Злуки, підписаний 22 січня 1919 року, став важливим кроком до об'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Цей історичний момент став результатом зусиль багатьох українських діячів, які прагнули створити єдину українську державу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, завдяки чиїй політичній волі, дипломатичним крокам та відданості національним інтересам Акт Злуки став можливим.
Симон Петлюра був одним із лідерів УНР і відіграв ключову роль у підписанні Акта Злуки. У період з 1919 по 1926 рік він очолював Директорію УНР, активно беручи участь у політичних та військових діях, спрямованих на об'єднання українських земель. Його лідерство та дипломатичні зусилля допомогли зміцнити українську державність у цей складний період.
Петлюра також був відомим журналістом та публіцистом, який активно пропагував ідеї незалежної України. З його ім'ям пов'язано багато важливих рішень, які стали основою української національної ідеї.
Євген Петрушевич був президентом ЗУНР та одним із підписантів Акта Злуки. Після об'єднання він продовжував активну політичну діяльність, представляючи інтереси Західної України в різних державних структурах.
Петрушевич був відомим юристом і громадським діячем, який багато років боровся за незалежність українських земель. Його намагання зберегти державність на заході України під час Першої світової війни та революційних подій у 1917-1918 роках значно вплинули на подальший розвиток української політики. Об'єднання з УНР було важливим кроком у створенні єдиної української нації.
Володимир Винниченко був одним із засновників УНР і головою Центральної Ради, що стало основою для подальшого об'єднання з ЗУНР. Його політична діяльність і участь у підписанні Акта Злуки засвідчують його прагнення до незалежності України та її об'єднання. Винниченко також був видатним письменником і публіцистом, який значно вплинув на формування національної ідеї в Україні.
Після підписання Акта Злуки він активно боровся за збереження суверенітету УНР, незважаючи на складну міжнародну ситуацію. Винниченко мав великий вплив на формування державної ідеї та культурного розвитку України в період боротьби за незалежність. Його діяльність стала важливою частиною історії української політики та культури.
Андрій Лівицький був головою Української Національної Ради та одним із підписантів Акта Злуки. Його діяльність була спрямована на об'єднання українських земель і створення єдиної української держави. Лівицький активно працював над політичними переговорами, які дозволили укласти важливі угоди між УНР та ЗУНР.
Його зусилля стали основою для подальшого розвитку української державності, а підписання Акта Злуки стало символом його політичної мудрості та рішучості. Після об'єднання Лівицький продовжував працювати в уряді та сприяв розвитку української культури та науки.
Лев Бачинський був віцепрезидентом Національної Ради ЗУНР та одним із підписантів Акта Злуки. Бачинський брав активну участь у боротьбі за незалежність Західної України, а також у дипломатичних переговорах з іншими державами. Його внесок у підписання Акта Злуки був важливим етапом у розвитку українського державотворення.
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