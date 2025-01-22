Вони здійснили Акт Злуки. 5 діячів, без яких не було б свята Соборності України

Акт Злуки, підписаний 22 січня 1919 року, став важливим кроком до об'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Цей історичний момент став результатом зусиль багатьох українських діячів, які прагнули створити єдину українську державу.

Симон Петлюра

Симон Петлюра був одним із лідерів УНР і відіграв ключову роль у підписанні Акта Злуки. У період з 1919 по 1926 рік він очолював Директорію УНР, активно беручи участь у політичних та військових діях, спрямованих на об'єднання українських земель. Його лідерство та дипломатичні зусилля допомогли зміцнити українську державність у цей складний період.

Петлюра також був відомим журналістом та публіцистом, який активно пропагував ідеї незалежної України. З його ім'ям пов'язано багато важливих рішень, які стали основою української національної ідеї.

Симон Петлюра (фото: Вікіпедія)

Євген Петрушевич

Євген Петрушевич був президентом ЗУНР та одним із підписантів Акта Злуки. Після об'єднання він продовжував активну політичну діяльність, представляючи інтереси Західної України в різних державних структурах.

Петрушевич був відомим юристом і громадським діячем, який багато років боровся за незалежність українських земель. Його намагання зберегти державність на заході України під час Першої світової війни та революційних подій у 1917-1918 роках значно вплинули на подальший розвиток української політики. Об'єднання з УНР було важливим кроком у створенні єдиної української нації.

Євген Петрушевич (фото: Вікіпедія)

Володимир Винниченко

Володимир Винниченко був одним із засновників УНР і головою Центральної Ради, що стало основою для подальшого об'єднання з ЗУНР. Його політична діяльність і участь у підписанні Акта Злуки засвідчують його прагнення до незалежності України та її об'єднання. Винниченко також був видатним письменником і публіцистом, який значно вплинув на формування національної ідеї в Україні.

Після підписання Акта Злуки він активно боровся за збереження суверенітету УНР, незважаючи на складну міжнародну ситуацію. Винниченко мав великий вплив на формування державної ідеї та культурного розвитку України в період боротьби за незалежність. Його діяльність стала важливою частиною історії української політики та культури.

Володимир Винниченко (фото: Вікіпедія)

Андрій Лівицький

Андрій Лівицький був головою Української Національної Ради та одним із підписантів Акта Злуки. Його діяльність була спрямована на об'єднання українських земель і створення єдиної української держави. Лівицький активно працював над політичними переговорами, які дозволили укласти важливі угоди між УНР та ЗУНР.

Його зусилля стали основою для подальшого розвитку української державності, а підписання Акта Злуки стало символом його політичної мудрості та рішучості. Після об'єднання Лівицький продовжував працювати в уряді та сприяв розвитку української культури та науки.

Андрій Лівицький (фото: Вікіпедія)

Лев Бачинський

Лев Бачинський був віцепрезидентом Національної Ради ЗУНР та одним із підписантів Акта Злуки. Бачинський брав активну участь у боротьбі за незалежність Західної України, а також у дипломатичних переговорах з іншими державами. Його внесок у підписання Акта Злуки був важливим етапом у розвитку українського державотворення.

Лев Бачинський (фото: Вікіпедія)