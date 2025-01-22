Они совершили Акт Воссоединения. 5 деятелей, без которых не было бы праздника Соборности Украины

Акт Воссоединения, подписанный 22 января 1919 года, стал важным шагом к объединению Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Этот исторический момент стал результатом усилий многих украинских деятелей, которые стремились создать единое украинское государство.

Симон Петлюра

Симон Петлюра был одним из лидеров УНР и сыграл ключевую роль в подписании Акта Воссоединения. В период с 1919 по 1926 год он возглавлял Директорию УНР, активно участвуя в политических и военных действиях, направленных на объединение украинских земель. Его лидерство и дипломатические усилия помогли укрепить украинскую государственность в этот сложный период.

Петлюра также был известным журналистом и публицистом, который активно пропагандировал идеи независимой Украины. С его именем связано много важных решений, которые стали основой украинской национальной идеи.

Симон Петлюра (фото: Википедия)

Евгений Петрушевич

Евгений Петрушевич был президентом ЗУНР и одним из подписантов Акта Воссоединения. После объединения он продолжал активную политическую деятельность, представляя интересы Западной Украины в различных государственных структурах.

Петрушевич был известным юристом и общественным деятелем, который много лет боролся за независимость украинских земель. Его попытки сохранить государственность на западе Украины во время Первой мировой войны и революционных событий в 1917-1918 годах значительно повлияли на дальнейшее развитие украинской политики. Объединение с УНР было важным шагом в создании единой украинской нации.

Евгений Петрушевич (фото: Википедия)

Владимир Винниченко

Владимир Винниченко был одним из основателей УНР и председателем Центральной Рады, что стало основой для дальнейшего объединения с ЗУНР. Его политическая деятельность и участие в подписании Акта Воссоединения свидетельствуют о его стремлении к независимости Украины и ее объединению. Винниченко также был выдающимся писателем и публицистом, который значительно повлиял на формирование национальной идеи в Украине.

После подписания Акта Воссоединения он активно боролся за сохранение суверенитета УНР, несмотря на сложную международную ситуацию. Винниченко имел большое влияние на формирование государственной идеи и культурного развития Украины в период борьбы за независимость. Его деятельность стала важной частью истории украинской политики и культуры.

Владимир Винниченко (фото: Википедия)

Андрей Левицкий

Андрей Левицкий был председателем Украинской Национальной Рады и одним из подписантов Акта Воссоединения. Его деятельность была направлена на объединение украинских земель и создание единого украинского государства. Левицкий активно работал над политическими переговорами, которые позволили заключить важные соглашения между УНР и ЗУНР.

Его усилия стали основой для дальнейшего развития украинской государственности, а подписание Акта Злуки стало символом его политической мудрости и решительности. После объединения Левицкий продолжал работать в правительстве и способствовал развитию украинской культуры и науки.

Андрей Ливицкий (фото: Википедия)

Лев Бачинский

Лев Бачинский был вице-президентом Национального Совета ЗУНР и одним из подписантов Акта Воссоединения. Бачинский принимал активное участие в борьбе за независимость Западной Украины, а также в дипломатических переговорах с другими государствами. Его вклад в подписание Акта был важным этапом в развитии украинского государства.

Лев Бачинский (фото: Википедия)