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Вони - цілителі цього світу. Чотири знаки Зодіаку, чия душа здатна врятувати інших

Які знаки Зодіаку можуть зцілювати (фото: Getty Images)
Автор: Любов Блажко

Ці люди від природи є цілителями світу. Вони на цій планеті для того, щоб полегшити страхи та подарувати спокій у часи хаосу.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, чиї душі здатні зцілювати інших.

Водолій

Він зосереджений на зціленні суспільства в цілому, а тому очолює цей рейтинг. Замість того, щоб допомагати лише тим, хто поруч, він демонструє відданість у великих масштабах.

Водолій має нестандартне мислення та прагне знайти унікальні рішення, які допоможуть іншим звільнитися від обмежень. Це відрізняє цей знак від інших, і його невпинна відданість сприяє покращенню світу.

Риби

Наймістичніший водяний знак має особливий дар зцілювати душу. Його космічна інтуїція дозволяє сприймати приховані емоції інших та добре розуміти їх. Риби - найкращі слухачі серед усіх астрологічних знаків, вони допомагають людям почуватися природно, розслаблено та відкривати свої найглибші таємниці, не боячись осуду.

Цей знак має неабияку креативність і уяву, допомагаючи м’яко наблизити до світла.

Які знаки Зодіаку зцілюють (фото: unsplash.com) 

Рак

Гіперемоційний астрологічний символ наділений потужним захисним материнським інстинктом. Рак прагне захистити своїх близьких від фізичних та емоційних труднощів. Якщо ви впадете, Рак обов’язково допоможе піднятися, а у випадках, коли ви почуватиметесь вразливим, буде поруч, заспокоюючи вас.

Телець

Він достатньо мудрий, щоб розуміти, що зцілення неможливе серед хаосу; для цього потрібні послідовність і сила, щоб одужати емоційно та фізично.  Телець - це друг, який буде поруч у скрутні хвилини, надаючи підтримку та створюючи необхідні для вас умови.

 

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