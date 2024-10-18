Вони можуть зробити вас мільйонером: 5 антикварних ікон, за які дають неймовірні гроші

Духовна цінність ікон: більше, ніж просто предмет мистецтва

Ікона - це не просто зображення святого чи біблійної сцени, це вікно до духовного світу, яке допомагає вірянам підтримувати зв’язок з Богом.

Колекціонування таких предметів - це не просто пошук цінних речей, але й спосіб зберігати частинку історії церкви та віри. Кожна ікона має свою історію, енергетику, та, можливо, навіть свою містичну силу.

Для багатьох колекціонерів ікони мають насамперед духовну цінність. Вони бачать у них не лише твори мистецтва, а й об'єкти, що несуть духовну спадщину і благодать. Наявність у колекції старовинної ікони може бути не просто престижем, а й символом особливого зв'язку з традиціями православ'я.

Ця ікона традиції старовірів продається за 1 000 000 гривень (зображення: скриншот Violity.com)

Ікони як частина історії

Кожна ікона є свідком свого часу. Вона може розповісти про період, у який була створена, про політичні та релігійні зміни, що відбувалися тоді, а також про унікальні культурні риси тієї епохи. Ікони, збережені до наших днів, можуть належати різним періодам історії та нести відбиток тих подій, через які пройшло людство.

Часто ікони переживали переслідування, зберігаючись у потаємних місцях. Багато з них врятовані під час війн або політичних переворотів, і зараз є рідкісними знахідками. Колекціонери таких ікон зберігають не лише витвори мистецтва, але й свідчення пережитих часів.

Ікона Георгій Побідоносця Архангельського письма у рамі з красного дерева коштує 1 000 000 гривень (зображення: скриншот Violity.com)

Старовинні ікони: ексклюзивність і рідкість

Ринок старовинних ікон надзвичайно розмаїтий, але одне залишається незмінним - цінність рідкісних та добре збережених екземплярів постійно зростає. Старі ікони мають особливу вартість, оскільки вони не тільки зображують сакральні образи, але й відзначаються високою майстерністю художників минулих епох.

Колекціонери полюють за унікальними знахідками: іконами, що походять з певних монастирів або створені відомими майстрами.

Чим старіша ікона і чим кращий її стан, тим більшу цінність вона представляє для колекціонера. Власники таких екземплярів можуть бути впевнені, що з часом їхня вартість тільки зростатиме.

Рідкісна ікона 18-19 ст., сюжет на основі твору преподобного Іоана Ліствичника "Ліствиця райська", продається за 720 000 гривень (зображення: скриншот Violity.com)

Українські ікони XVII-XVIII століть: бароко та козацька слава

Українські ікони XVII-XVIII століть були тісно пов’язані з розвитком барокового стилю. Барокові ікони України відрізняються багатством кольорів, великою кількістю деталей і підкресленою емоційністю.

Вони відображали як духовні, так і світські теми, що робило їх особливо привабливими для замовників. Часто можна побачити на таких іконах зображення святих у розкішних шатах, що свідчило про зв'язок із козацькою елітою.

Для сучасних колекціонерів ікони цього періоду є справжнім скарбом. Вони не лише мають мистецьку та історичну цінність, але й відображають дух тогочасної України.

Українська парсуна святителя Миколая першої половини 18-го століття зшита з двох шматків домотканого полотна та продається за 573 000 гривень (зображення: скриншот Violity.com)

Ікони як інвестиція

З кожним роком попит на ікони серед колекціонерів зростає. Це обумовлено не лише їхньою духовною цінністю, але й тим, що ікони стають вигідним активом для вкладення коштів.

Старовинні екземпляри, які добре збереглися, можуть приносити значний прибуток при перепродажу. Колекціонери, що розуміються на цінності ікон, можуть створити потужний актив, який не втратить своєї вартості.

Ікони часто купують не лише для особистого користування, але й як інвестицію, яку передають у спадок.

Ікона "Вступ до храму" 16 ст. коштує сьогодні 420 000 гривень (зображення: скриншот Violity.com)