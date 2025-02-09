"Вона жахлива": Трамп принизив Меган Маркл, говорячи про депортацію принца Гаррі

"Я не хочу цього робити. Я дам йому спокій. У нього і так достатньо проблем із його дружиною. Вона жахлива", - заявив Трамп газеті, говорячи про можливу депортацію принца. Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Дональд також висловив захоплення старшим братом Гаррі, принцом Вільямом, назвавши його "чудовим молодим чоловіком".

Американський президент зустрівся з ним у грудні під час церемонії відкриття Нотр-Дама в Парижі.

Нагадаємо, у січні представник аналітичного центру Heritage Foundation Найл Гардинер висловив припущення, що принц Гаррі може бути депортований зі США, якщо Дональд Трамп знову обійме посаду президента.

Таку заяву Гардиндер зробив на основі позову, поданого Heritage Foundation у травні 2023 року, з вимогою оприлюднити імміграційні документи принца Гаррі.

Центр висловлює сумніви щодо законності перебування сина британського монарха в США, враховуючи його зізнання в вживанні наркотиків. Принц Гаррі (фото: Getty Images)

Ще у 2001 році принц Гаррі в інтерв'ю виданню The U.S. Sun визнав, що вживав наркотики та регулярно випивав кількість алкоголю, яка зазвичай припадає на цілий тиждень.

Втім, у червні Міністерство внутрішньої безпеки США не виконало судове розпорядження, не підтвердивши і не спростувавши наявність інформації про можливий незаконний в'їзд Гаррі до країни.

Газета повідомляє, що колишній президент США Дональд Трамп був "розлючений" через те, що адміністрація нинішнього президента Джо Байдена, на його думку, "захищає Гаррі", ухиляючись від надання суду необхідних документів.