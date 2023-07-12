"Она только начала жить": в Норвегии жестоко убили украинку

Несколько дней назад все СМИ облетела шокирующая новость - 30-летняя украинка была убита в городе Берген, в Норвегии. Молодая женщина поехала в эту страну с маленьким, 2-летним сыном, чтобы уберечь малыша от войны.

Что известно о погибшей и кого полиция подозревает в убийстве, рассказали в издании " Факты ".

Уехала из Украины только в начале 2023 года

Катерина Кожома была родом из города Терновка в Днепропетровской области. У нее была сложная жизнь, так как еще в подростковом возрасте она потеряла почти всех родственников.

"У Екатерины довольно непростая жизнь: она потеряла маму, отца и отчима. Буквально месяц за месяцем уходили из жизни самые дорогие ей люди. И это мы еще студентами не были. Осталась только сестра. Знаю, что, Катя получила высшее образование в Днепре, руководила командой в сфере продаж в компании robota.ua. Когда они начали расширяться, ее пригласили в Киев, где уже к тому времени проживала я", - рассказала подруга погибшей Мария.

Катя в Киеве получила руководящую должность в крупной IT-компании, много работала. А потом ошеломила знакомых новостью о том, что выходит замуж.

По словам Марии, с будущем мужем Катя познакомилась в Турции. Михаил - азербайджанец по национальности, но у него был вид на жительство в Украине. Подругам он сразу не понравился.

"Он был странным, в моем окружении мужчины себя так точно не ведут. Я не могу сказать, что это был буллинг… Например, одноклассница стремилась к совершенствованию, повышению на работе, а ее муж говорил вместо этого: "Я играю на гитаре. Я не могу работать, у меня Катюша есть". Хотя это не совсем история об альфонсе. Просто Михаил реально верил в то, что он какой-то особенный. Был случай, что я немного обиделась на Катю, потому что она сообщила, что они с любимым расходятся. Хотела ее поддержать, а она не приехала и отправилась в аэропорт за мужем, потому что он сказал, что уедет навсегда", - объяснила Мария.

Осенью 2020 года Катя родила сына. А когда началась полномасштабная война, она была в Киеве. Знакомые рассказывали Марии, что у пары все хорошо и женщина выглядит счастливой.

А в январе 2023 года, когда были массовые отключения света, Катя с сыном уехала в Норвегию. Ходили слухи, что она уехала не только из-за локдауна и войны, еще одной причиной стало желание уехать подальше от мужчины, из-за которого она страдала.

Катерина Кожома (фото: facebook.com/Катерина Кожома)

Полиция в Норвегии оказалась слишком лояльна

Каким-то образом Михаил добрался до Норвегии и нашел там супругу и 2-летнего сына. Уже в чужой стране украинка обратилась в полицию, но те повели себя очень лояльно и разрешили Михаилу посещать сына.

В Бергене украинские беженцы проживают в отеле Magic Hotel Solheimsviken, именно там жила Катя и 2-летний Андриан.

Еще 22 июня она публиковала в соцсетях счастливые фото - она примеряла белое платье и игриво позировала. А 7 июля она погибла.

Что именно произошло в тот трагический вечер - неизвестно. Украинку с множеством ножевых ранений нашли сотрудники гостиницы. Они вызвали полицию и скорую помощь.

Женщину экстренно госпитализировали, но врачам не удалось спасти ее жизнь - она скончалась через полтора часа от полученных травм в реанимации.

В совершении преступления подозревают ее мужа, 30-летнего Михаила. Его арестовали в тот же день, возле гостиницы. Известно, что у него было разрешение на временное пребывание в стране до 2024 года. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

"Фигурант не признает уголовную ответственность по делу. Нет никаких доказательств, которые бы указывали о то, что были другие исполнители, кроме арестованного мужчины. Теперь будет оцениваться вменяемость обвиняемого. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Катерина Кожома (фото: facebook.com/Катерина Кожома)

Что будет с Андрианом

По словам полиции, мальчика в момент убийства рядом с мамой не было. Службы передали ребенка женщине, которая за ним ухаживает. И его навещает подруга Кати. Сейчас с ним все в порядке.

Сестра Кати уже занялась оформлением всех необходимых бумаг. В Норвегии проведут кремацию, а потом урну с прахом передадут в Украину, чтобы родные смогли похоронить женщину.

Родные, друзья и знакомые откликнулись и помогли семье, директор Кати предоставил сестре юриста, который помогает с оформлением бумаг. Также сразу оформляют опекунство, чтобы она могла забрать племянника.

"Только неделю назад общалась с Катей. Я радовалась ее рассказам об адаптации Андрианчика в садике. Она только начала жизнь в стране, о которой мечтала. Мы все надеемся, что правосудие на пожизненное заключение накажет убийцу. Но главное, чтобы ее сын был в надежных руках и легко (по возможности) пережил потеряю мамы. Невыразимая боль", - написала подруга погибшей Анна Ковалевская.

Катерина Кожома (фото: facebook.com/Катерина Кожома)