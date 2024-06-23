"Вона така мила". Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше прокоментував народження донечки

Зірка вампірської саги "Сутінки" Роберт Паттінсон вперше розповів про свою доньку від Сьюкі Вотергаус, яка народилася навесні цього року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail .

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Зі слів актора, який нещодавно відвідав показ нової колекції Dior Homme в Парижі, народження дитини змушує його почуватися одночасно дуже старим і дуже молодим.

"Вона така мила. І, ви знаєте, я вражений тим, як швидко почала проявлятися її особистість. Їй лише три місяці, а я вже думаю: "Ого. Здається, я вже бачу, яка вона", - наводить слова актора видання Daily Mail.

Роберт також зізнався, що зміг вирватися до Парижа лише на один день, оскільки має бути вдома зі своєю маленькою донькою.

Нагадаємо, що Паттінсон і Вотергаус познайомилися через спільних друзів у 2018 році і незабаром почали зустрічатися.

Роберт Паттінсон (фото: instagram.com/robertpattinsonofficial)

У грудні минулого року вони побралися. Незадовго до заручин стало відомо про вагітність Сьюкі, і в березні цього року на світ з'явився їхній первісток.

Незабаром після народження дочки пара таємно одружилася.

Роберт і Сьюкі намагаються уникати уваги преси, тому кожен їхній коментар про особисте життя викликає неабиякий інтерес.