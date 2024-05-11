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"Вона дуже незріла". Український репер різко висловився про Христину Соловій

Субота 11 травня 2024 19:30
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"Вона дуже незріла". Український репер різко висловився про Христину Соловій OTOY і Христина Соловій (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український хіп-хоп та реп-виконавець В’ячеслав Дрофа, який виступає під псевдонімом OTOY, різко висловився про співачку Христину Соловій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для подкасту "Пряма Червона".

Деталі

На думку артиста, Соловій зверхньо ставиться до своїх колег, хоча сама "не є святою".

Такі висновки OTOY зробив після перегляду випусків різноманітних шоу з її участю.

"Христина Соловій може на*уй піти, чесно кажучи, вона наскільки зверхньо поводиться. Я подивився, як вона мислить. Я дивився в контексті шоу Леви на Джипі, а не окремо. Думками стрибає", - сказав В’ячеслав.

&quot;Вона дуже незріла&quot;. Український репер різко висловився про Христину Соловій

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

"Вона говорила про артистів, які їздять у Європу і типу там кайфують, а потрібно залишатися в країні. А потім така: "У мене тур скоро по Європі“. Я такий думаю: "Ну е*ать, ти серйозно?", - додав виконавець.

Безкомпромісна позиція Христини, каже співак, є дуже незрілою. Він назвав її "позицією рожевого світу".

"Ну знову ж таки, може, не пішла на*уй, дуже погано так говорити, я перепрошую. Це може звісно задіти, ну не імпонує людина і її позиція, в тому числі. Ми не є ніхто безгрішними. Ніхто не є святим. Окрім Христини Соловій", - висловився Дрофа.

Нагадаємо, нещодавно Соловій в інтерв’ю Маші Єфросініній в досить категоричній манері звинуватила співрозмовницю та подібних їй артистів, які розмовляли чи виступали російською для росіян "у будівництві "мостів" між культурами. Мовляв, через це на них є кров українців.

Журналістка спробувала запевнити співрозмовницю, що вона та інші знаменитості лише задовольняли запит аудиторії, тоді як співачка через принципову позицію "стала аутсайдеркою" на багато років.

Нещодавно Соловій відверто розповіла про романи з одруженими чоловіками.

Також вона зізналася, чому "порвала" з Вакарчуком.

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