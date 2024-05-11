"Вона дуже незріла". Український репер різко висловився про Христину Соловій

Український хіп-хоп та реп-виконавець В’ячеслав Дрофа, який виступає під псевдонімом OTOY, різко висловився про співачку Христину Соловій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для подкасту "Пряма Червона" .

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На думку артиста, Соловій зверхньо ставиться до своїх колег, хоча сама "не є святою".

Такі висновки OTOY зробив після перегляду випусків різноманітних шоу з її участю.

"Христина Соловій може на*уй піти, чесно кажучи, вона наскільки зверхньо поводиться. Я подивився, як вона мислить. Я дивився в контексті шоу Леви на Джипі, а не окремо. Думками стрибає", - сказав В’ячеслав.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

"Вона говорила про артистів, які їздять у Європу і типу там кайфують, а потрібно залишатися в країні. А потім така: "У мене тур скоро по Європі“. Я такий думаю: "Ну е*ать, ти серйозно?", - додав виконавець.

Безкомпромісна позиція Христини, каже співак, є дуже незрілою. Він назвав її "позицією рожевого світу".

"Ну знову ж таки, може, не пішла на*уй, дуже погано так говорити, я перепрошую. Це може звісно задіти, ну не імпонує людина і її позиція, в тому числі. Ми не є ніхто безгрішними. Ніхто не є святим. Окрім Христини Соловій", - висловився Дрофа.

Нагадаємо, нещодавно Соловій в інтерв’ю Маші Єфросініній в досить категоричній манері звинуватила співрозмовницю та подібних їй артистів, які розмовляли чи виступали російською для росіян "у будівництві "мостів" між культурами. Мовляв, через це на них є кров українців.

Журналістка спробувала запевнити співрозмовницю, що вона та інші знаменитості лише задовольняли запит аудиторії, тоді як співачка через принципову позицію "стала аутсайдеркою" на багато років.