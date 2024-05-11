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"Она очень незрелая". Украинский рэпер резко высказался о Христине Соловий

Суббота 11 мая 2024 19:30
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"Она очень незрелая". Украинский рэпер резко высказался о Христине Соловий OTOY и Христина Соловий (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский хип-хоп и рэп-исполнитель Вячеслав Дрофа, выступающий под псевдонимом OTOY, резко высказался о певице Христине Соловий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для подкаста "Пряма Червона".

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По мнению артиста, Соловий пренебрежительно относится к своим коллегам, хотя сама "не является святой".

Такие выводы OTOY сделал после просмотра выпусков различных шоу с ее участием.

"Христина Соловий может на*уй пойти, честно говоря, она насколько пренебрежительно себя ведет. Я посмотрел, как она мыслит. Я смотрел в контексте шоу Львы на Джипе, а не отдельно. Мыслями прыгает", - сказал Вячеслав.

&quot;Она очень незрелая&quot;. Украинский рэпер резко высказался о Христине Соловий

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

"Она говорила об артистах, которые ездят в Европу и типа там кайфуют, а нужно оставаться в стране. А потом такая: "У меня тур скоро по Европе". Я такой думаю: "Ну е*ать, ты серьезно?", - добавил исполнитель.

Бескомпромиссная позиция Христини, говорит певец, является очень незрелой. Он назвал ее "позицией розового мира".

"Ну опять же, может, не пошла на*уй, очень плохо так говорить, я извиняюсь. Это может конечно задеть, ну не импонирует человек и его позиция, в том числе. Мы не являемся никто безгрешными. Никто не является святым. Кроме Христини Соловий", - высказался Дрофа.

Напомним, недавно Соловий в интервью Маше Ефросининой в достаточно категоричной манере обвинила собеседницу и подобных ей артистов, которые разговаривали или выступали на русском для россиян "в строительстве "мостов" между культурами. Мол, из-за этого на них есть кровь украинцев.

Журналистка попыталась заверить собеседницу, что она и другие знаменитости только удовлетворяли запрос аудитории, тогда как певица из-за принципиальной позиции "стала аутсайдером" на многие годы.

Недавно Соловий откровенно рассказала о романах с женатыми мужчинами.

Также она призналась, почему "порвала" с Вакарчуком.

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