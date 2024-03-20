"Вона була цвітом нації". При евакуації поранених загинула медикиня Анастасія "Троя"

Анастасія Мар'янчук - бойова медикиня 1-го стрілецького батальйону 67-ї ОМБр Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" із позивним "Троя" - загинула 18 березня під час евакуації поранених на Донеччині.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: допис Дани Ніки у Facebook, сторінка "Київський національний університет імені Тараса Шевченка" у Facebook.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю героїчну дівчину та її досягнення.

Що відомо про загибель "Трої"

Про трагічну загибель Анастасії Мар'янчук повідомила спершу офіцер Збройних сил України Дана Ніка (Дангел) у соцмережах.

"Боляче? Нестерпно! Ховати своїх вихованців це найболючіше", - наголосила вона.

За словами жінки, її подруга "Троя" виховувалась у таборах "Коммандос".

"Була надією, талановитою, щирою, кмітливою, вродливою, дорогою вихованицею", - уточнюється у дописі.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ, Анастасія "безоглядно пішла воювати за Україну в ДУК ПС".

Пізніше дівчина стала медиком 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК.

"Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених від ворожого вогню. Вона була цвітом нації, юною посестрою Правої Молоді, добра, гарна і смілива. Помста ворогу за неї буде неодмінно, але втрату близьким нічим не компенсуєш.

Щирі співчуття рідним", - підсумувала Дана Ніка.

Допомогти родині загиблої медикині можна:

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Допис Дани Ніки (Дангел) (скріншот: facebook.com/nicka.dana)

Життя й досягнення Анастасії Мар'янчук

У КНУ імені Тараса Шевченка розповіли, що 22-річна Анастасія "Троя" Мар'янчук загинула 18 березня 2024 року.

Уточнюється, що вона була студенткою-японісткою Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

"У перший рік повномасштабного вторгнення Анастасія оформила академічну відпустку та стала на захист України в ДУК ПС, згодом стала медикинею 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК", - підтвердили в інституті.

"Низький уклін і співчуття родині Героїні! Героїні - вдячність, честь і пам'ять! Герої не вмирають!" - підсумували у КНУ.

Допис КНУ імені Шевченка (скріншот: facebook.com/kyiv.university)