ua en ru
Ср, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Вона була цвітом нації". При евакуації поранених загинула медикиня Анастасія "Троя"

Середа 20 березня 2024 12:58
UA EN RU
"Вона була цвітом нації". При евакуації поранених загинула медикиня Анастасія "Троя" Анастасія Мар'янчук загинула під час евакуації поранених (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Анастасія Мар'янчук - бойова медикиня 1-го стрілецького батальйону 67-ї ОМБр Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" із позивним "Троя" - загинула 18 березня під час евакуації поранених на Донеччині.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю героїчну дівчину та її досягнення.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: допис Дани Ніки у Facebook, сторінка "Київський національний університет імені Тараса Шевченка" у Facebook.

Що відомо про загибель "Трої"

Про трагічну загибель Анастасії Мар'янчук повідомила спершу офіцер Збройних сил України Дана Ніка (Дангел) у соцмережах.

"Боляче? Нестерпно! Ховати своїх вихованців це найболючіше", - наголосила вона.

За словами жінки, її подруга "Троя" виховувалась у таборах "Коммандос".

"Була надією, талановитою, щирою, кмітливою, вродливою, дорогою вихованицею", - уточнюється у дописі.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ, Анастасія "безоглядно пішла воювати за Україну в ДУК ПС".

Пізніше дівчина стала медиком 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК.

"Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених від ворожого вогню. Вона була цвітом нації, юною посестрою Правої Молоді, добра, гарна і смілива. Помста ворогу за неї буде неодмінно, але втрату близьким нічим не компенсуєш.
Щирі співчуття рідним", - підсумувала Дана Ніка.

Допомогти родині загиблої медикині можна:

  • за посиланням на "банку" Monobank
  • за номером банківської картки: 5375 4112 1550 0385

&quot;Вона була цвітом нації&quot;. При евакуації поранених загинула медикиня Анастасія &quot;Троя&quot;

&quot;Вона була цвітом нації&quot;. При евакуації поранених загинула медикиня Анастасія &quot;Троя&quot;

Допис Дани Ніки (Дангел) (скріншот: facebook.com/nicka.dana)

Життя й досягнення Анастасії Мар'янчук

У КНУ імені Тараса Шевченка розповіли, що 22-річна Анастасія "Троя" Мар'янчук загинула 18 березня 2024 року.

Уточнюється, що вона була студенткою-японісткою Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

"У перший рік повномасштабного вторгнення Анастасія оформила академічну відпустку та стала на захист України в ДУК ПС, згодом стала медикинею 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК", - підтвердили в інституті.

"Низький уклін і співчуття родині Героїні! Героїні - вдячність, честь і пам'ять! Герої не вмирають!" - підсумували у КНУ.

&quot;Вона була цвітом нації&quot;. При евакуації поранених загинула медикиня Анастасія &quot;Троя&quot;

&quot;Вона була цвітом нації&quot;. При евакуації поранених загинула медикиня Анастасія &quot;Троя&quot;

Допис КНУ імені Шевченка (скріншот: facebook.com/kyiv.university)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про 10-річну оборону Авдіївки.

Читайте також, що відомо про розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Загибель героя
NEWS
Мобілізація в Україні. Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися
Мобілізація в Україні. Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися