"Вона була цвітом нації". При евакуації поранених загинула медикиня Анастасія "Троя"
Анастасія Мар'янчук - бойова медикиня 1-го стрілецького батальйону 67-ї ОМБр Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" із позивним "Троя" - загинула 18 березня під час евакуації поранених на Донеччині.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю героїчну дівчину та її досягнення.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: допис Дани Ніки у Facebook, сторінка "Київський національний університет імені Тараса Шевченка" у Facebook.
Що відомо про загибель "Трої"
Про трагічну загибель Анастасії Мар'янчук повідомила спершу офіцер Збройних сил України Дана Ніка (Дангел) у соцмережах.
"Боляче? Нестерпно! Ховати своїх вихованців це найболючіше", - наголосила вона.
За словами жінки, її подруга "Троя" виховувалась у таборах "Коммандос".
"Була надією, талановитою, щирою, кмітливою, вродливою, дорогою вихованицею", - уточнюється у дописі.
Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ, Анастасія "безоглядно пішла воювати за Україну в ДУК ПС".
Пізніше дівчина стала медиком 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК.
"Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених від ворожого вогню. Вона була цвітом нації, юною посестрою Правої Молоді, добра, гарна і смілива. Помста ворогу за неї буде неодмінно, але втрату близьким нічим не компенсуєш.
Щирі співчуття рідним", - підсумувала Дана Ніка.
Допомогти родині загиблої медикині можна:
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- за номером банківської картки: 5375 4112 1550 0385
Допис Дани Ніки (Дангел) (скріншот: facebook.com/nicka.dana)
Життя й досягнення Анастасії Мар'янчук
У КНУ імені Тараса Шевченка розповіли, що 22-річна Анастасія "Троя" Мар'янчук загинула 18 березня 2024 року.
Уточнюється, що вона була студенткою-японісткою Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
"У перший рік повномасштабного вторгнення Анастасія оформила академічну відпустку та стала на захист України в ДУК ПС, згодом стала медикинею 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК", - підтвердили в інституті.
"Низький уклін і співчуття родині Героїні! Героїні - вдячність, честь і пам'ять! Герої не вмирають!" - підсумували у КНУ.
Допис КНУ імені Шевченка (скріншот: facebook.com/kyiv.university)
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