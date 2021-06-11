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На Волині мати і вітчим знущалися над дитиною: в хід йшли колючі гілки і кропива

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П'ятниця 11 червня 2021 11:52
На Волині мати і вітчим знущалися над дитиною: в хід йшли колючі гілки і кропива На Волині мати зі співмешканцем знущалися над дитиною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В одному з сіл Волинської області мати та її співмешканець били 13-річну дитину в "виховних цілях". Знущалися вони дуже витончено - били хлопчика колючими гілками і кропивою.

Про це повідомляють у прес-службі Національної поліції.

Відзначається, що дитині наносили удари гілками по всьому тілу. Про це дізналися поліцейські, коли прийшли перевірити сім'ю.

З'ясувалося, що підлітка "виховували" матір з вітчимом, бо той нібито вкрав гроші. Мати побила сина кропивою, а вітчим - гілкою з дерева.

Дитину в супроводі офіцера доставили на судово-медичну експертизу, яка визначила ступінь пошкоджень. Всього хлопчикові завдали 20 ударів.

На Волині мати і вітчим знущалися над дитиною: в хід йшли колючі гілки і кропива13-річного хлопчика побили гілками і кропивою (фото: npu.gov.ua)

Наразі вітчиму повідомлено про підозру за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року. Справу направлять до суду, який і прийме відповідне рішення.

Нагадаємо, що у Харкові жінка била кулаками свого півторарічного сина в одному з парків на очах у шокованих перехожих, після чого пояснила свої дії "виховною роботою".

Раніше повідомлялося, що в Тернополі мати побила скейтом 10-річного сина, і хлопчик опинився в лікарні з численними травмами голови.

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