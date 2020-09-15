Волынь атакуют агрессивные пьяные пчелы: они дебоширят и уничтожают ульи

На Волыни жители обнаружили агрессивных пчел, которые уничтожают целые семьи насекомых и разоряют чужие ульи. Люди утверждают, что пасечник дает своим пчелам сладкий сироп и подпаивает их спиртом, поэтому пчелы начинают дебоширить.

Пьяные пчелы были замечены в селе Тростянка. Местные пасечники просто в состоянии шока и не успеют подсчитывать убытки, так как у них от агрессивных пчел погибают целые семьи. Подробности рассказали в сюжете ТСН.

Селяне уверены, что сосед-пасечник дает своим пчелам сладкий сироп и подпаивает их спиртом. Пьяные и агрессивные насекомые потом массово начинают атаковать соседние ульи и приводят к гибели других пчелиных семей. Защиты и управы на этих пьяных пчел нет. Люди говорят, что не помогает даже защита в виде сетки и ткани, так как насекомые их просто прогрызают.

Пасечники говорят, что сосед нарушает все правила прикормки пчел. Кроме того, что он их спаивает, он дает им добавки не на ночь, а днем.

"Надо давать на ночь, чтобы они за ночь втянули и успокоились, а когда дают днем – они пробуют, не понимают, откуда оно взялось", - рассказал вице-президент Союза пасечников Украины Владимир Дмитрук.

Пасечники в шоке, так как такую жестокую агрессию они ранее у пчел не видели. Владелец пчел утверждает, что ни в чем не виноват. В дело вмешался уже местный шериф.

На Волыни пасечник начал спаивать пчел и они дебоширят в округе

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