Волосся часто жирніє? Трихолог назвала причину та рішення проблеми

Чому швидко жирніє волосся

Трихолог Анабель Кінгсл розповіла, що майже половина жінок (45%) миють голову лише два-три рази на тиждень, 21% через день і лише кожна десята щодня.

Шкіра голови, по суті, є продовженням шкіри на обличчі, вона позбавляє мертвих клітин шкіри, виробляє шкірне сало (жир) і збирає бруд, пил і піт.

До кожного волосяного фолікула прикріплена сальна залоза, яка також виробляє шкірне сало, і нечасте миття волосся може призвести до накопичення бруду, відмерлих клітин шкіри, жиру та продуктів, що робить пасма в’ялими та жирними, а також закупорює волосяні фолікули, що може перешкоджати росту волосся.

За словами експерта, основною причиною жирного волосся є його недостатнє миття. Намагайтеся мити волосся кожні два дні. Ви повинні витратити на миття приблизно одну хвилину, при цьому ретельно масажуючи шкіру голови, коли миєте голову.

Люди часто забувають помасажувати задню частину шкіри голови. Добре промийте, щоб залишки шампуню, а також бруд, жир і мертві зникли.

Анабель також сказала, що текстура волосся може відігравати важливу роль у жирності шкіри голови. Вона пояснила, що люди з тоншим волоссям, як правило, матимуть більше волосків на сантиметр порівняно з тими, хто має густіше або грубіше волосся.

Це означає, що більше сальних залоз виробляє шкірного сала, тому у власників тонкого волосся воно швидше жирніє.

Що зробити, щоб волосся швидко не жирніло

Експерт зазначила, що з правильним миттям і професійними засобами для типу волосся ви можете уникнути швидкого забруднення.

Використання засобів, які відповідають текстурі вашого волосся, не повинно мати "побічних ефектів". Наприклад, якщо вони сушать волосся, то це тому, що склад продукту не дає вашому волоссю те, що йому потрібно, а не тому, що ви надмірно миєте волосся.

Найкращий спосіб позбутися від жирних коренів - це дотримуватися правильної процедури для волосся, яка включає регулярне миття шампунем з антимікробними властивостями та щотижневий відлущуючий засіб для шкіри голови, що містить піроктон оламін.

Шукайте шампунь із м’яким миючим агентом, таким як SLES (лауретсульфат натрію). Люди зазвичай бояться SLS у продуктах, оскільки він може викликати подразнення. Тому, якщо у вас чутлива шкіра голови, використовуйте шампунь без сульфатів.

"Якщо у вас тонке волосся, багатий на олію шампунь, швидше за все, обтяжить волосся та зробить його жирним і млявим. Крім того, уникайте використання олій на шкірі голови, оскільки це не тільки робить волосся жирним, але й може погіршити такі захворювання, як лупа", - пояснила трихолог.

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