Волосся пухнасте і крутиться? Ось які способи допоможуть цього уникнути

Сонце є природним джерелом вітаміну D, який дуже важливий, але він також може зробити наше волосся пухнастішим та змінити його колір. Тепло може спричинити завивання, тоді як УФ-промені також можуть пошкодити пасма.

Експерт із догляду за волоссям Анабель Кінгслі розповіла, як зберегти волосся гладким і блискучим зі зміною сезонів і настанням теплої погоди.

Зволожуючий шампунь

Волосся, схильне до завивання, може погіршитися навесні через підвищену вологість та дощові дні. Коли волосся намокає, то зв’язки, які допомагають підтримувати його форму, тимчасово розриваються. Тому воно стає кучерявим.

Варто використовувати зволожуючий шампунь для кучерявого та скручуваного волосся, а також засоби, які покриватимуть кутикулу гідрофобним (водовідштовхувальним) шаром.

Засоби будуть допомагати не пропускати вологу в волосину, не даючи волоссю завиватися.

Теплозахист

Більшість асоціює термозахист із захистом волосся від гарячих приладів - фена чи вирівнювача. Але такі засоби також здатні вберегти волосся від сонячних променів.

Виявляється, деякі термозахисти дійсно можуть забезпечити UV-захист, однак не всі.

Часте пиття

Майже половина жінок (45%) миють голову лише два-три рази на тиждень, 21% через день і лише кожна десята щодня. Інколи цього буває недостатньо, адже шкіра голови, по суті, є продовженням шкіри на обличчі, вона позбавляє мертвих клітин шкіри, виробляє шкірний жир, збирає бруд, пил і піт.

До кожного волосяного фолікула прикріплена сальна залоза, яка також виробляє шкірне сало, і нечасте миття волосся може призвести до накопичення бруду, відмерлих клітин шкіри та жиру.

Миття голови також допомагає запобігти таким проблемам шкіри голови, як поява лупи.

Анабель розповіла, що основною причиною жирністю волосся є його недостатнє миття. Намагайтеся мити волосся через кожні два дні. Наносьте засіб і приблизно одну хвилину ніжно масажуйте шкіру голови. Добре промийте, щоб видалити залишки шампуню, а також бруд, жир і мертві клітини шкіри.

Текстура волосся може відігравати важливу роль у жирності шкіри голови. Зокрема, люди з тоншою текстурою волосся, як правило, матимуть більше волосків на сантиметр порівняно з тими, хто має густіше або кучеряве волосся.