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"Волошину вручили повістку": чоловіка Трінчер "рознесли" за хайп на війні

Україна, Субота 14 жовтня 2023 13:10
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"Волошину вручили повістку": чоловіка Трінчер "рознесли" за хайп на війні Волошин вже побачив увесь негатив від користувачів мережі (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер Олександр Волошин, який вже неодноразово влаштовував хайпові постановки, знову опинився у центрі уваги. До чоловіка Анни Трінчер нібито прийшли з повісткою.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), відео з Волошиним з'явилося у багатьох пабліках, після чого мережа почала лютувати. Блогер отримав чимало критики за свій вчинок.

"Волошину вручили повістку" - з чого усе почалося

На відео, яке "віруситься" мережею, Волошин разом з друзями перебуває у себе в офісі. Туди раптово заходять озброєні чоловіки у формі. Їхні обличчя закриті, але з поведінки та слів невідомих стає зрозуміло, що вони намагаються видавати себе за працівників ТЦК.

Чоловіки кажуть, що вони мають вручити Волошину повістку. Сам він вдає, ніби перелякався, а потім йому кажуть вийти на вулицю та сісти у машину. Блогер, який під час зйомки ніби випадково майже завжди стоїть обличчям до камери, просить чоловіків показати йому документи. А вони вимагали, аби чоловік Трінчер сідав в автівку.

Відео публікується у соцмережах з провокативними написами на кшталт таких: "Волошину вручили повістку", "До Волошина прийшли з ТЦК", "Волошина силоміць запхали у машину".

Як реагує мережа

Користувачі відео з Волошиним не оцінили. У мережі почалася нова хвиля хейту, коментатори пишуть, що блогер дарма жартує та хайпує на темі війни, повісток та працівників ТЦК.

Користувачі не підбирають слів та зазначають:

  • "такий тупий хайп, що можуть і справжню вручити"
  • "тупа постанова, як і сам Волошин"
  • "ганьба Волошину, чого тільки не роблять для хайпу"
  • "ото циркач... Вже були відео, де він нібито у поліції ніч провів"
  • "100% постанова, потім буде щось типу подяка за допомогу ЗСУ і таке інше, це ж шоумен".

&quot;Волошину вручили повістку&quot;: чоловіка Трінчер &quot;рознесли&quot; за хайп на війніДумки користувачів мережі про нове відео з Волошиним (скріншоти)

Що про повістку каже сам Волошин

Блогер вже відреагував на скандальне відео в Instagram. Він побачив негативні коментарі від користувачів, але не став нічого пояснювати. Волошин каже, що спочатку йому потрібно "зібрати себе до купи", а вже потім він розкриє усю правду.

&quot;Волошину вручили повістку&quot;: чоловіка Трінчер &quot;рознесли&quot; за хайп на війніВолошин та його дружина Анна Трінчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

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