"Сварилися щодня": українська співачка чесно розповіла про шлюб із чоловіком з Туреччини

Українська співачка Ярослава Бурнос розповіла про шлюб із чоловіком з Туреччини. Бізнесмен її дуже любить, але він був проти повернення артистки на сцену. Співачка хотіла відроджувати кар'єру, заради цього вона вийшла з декрету, проте це навряд чи вписувалося у плани чоловіка.

Роман української співачки з бізнесменом із Туреччини - з чого все почалося

Вже шість років Бурнос перебуває у Туреччині, у 2011 році її запросили до мюзиклу відомого шоу-балету. Співачка та інші артистки мешкали на віллі в Анталії. Дівчата почали спілкуватися із сусідами, але сама Бурнос від вечірок відмовлялася. Це помітив один із чоловіків, він почав надавати співачці знаки уваги, передавати їй солодощі та намагатися з нею зустрітися. У результаті йому вдалося запросити Бурнос на два побачення, але після цього вона вирушила до Києва.

Співачка відмовилася від кар'єри після весілля з турецьким бізнесменом (фото: instagram.com/yarosa_burnos)

"Перші почуття з'явилися вже тоді, коли після мого повернення в Україну майбутній чоловік вирішив приїхати до Києва і почав планувати відкриття бізнесу та жити в Україні. "Щось вже серйозно", - промайнуло у моїй голові", - згадала співачка.

Незабаром між ними спалахнув роман. Бурнос відмовилася від кар'єри та почала займатися бізнесом. Вона не приховує, що це могло статися завдяки хитрощам її обранця. Чоловік не забороняв їй займатися творчістю, але зацікавив її бізнес-проектами. У 2017 році Бурнос та її обранець переїхали до Туреччини, у них з'явилася дитина. У декреті артистка зрозуміла, що хоче знову повернутися на сцену.

Як чоловік із Туреччини відреагував на бажання українки знову стати співачкою

Бурнос визнала, що її чоловік був негативно налаштований. Йому не подобалося, що українка вирішила повернутись на сцену. Почалися сварки, проте навіть це не зупинило артистку.

"Народження дитини, я відмовляюся працювати з ним разом на його бізнес-проектах, тому що розумію, що бізнес та малюки - це різні гормони та різна зона відповідальності. До того моменту ще й ковід, ми втрачаємо основний вид діяльності і залишаємось без стабільного доходу. Знову все звичне стає незвичним, і тут, щоб знайти якусь розраду для психіки, я починаю записувати пісні… А потім кліпи у відвертих костюмах, а потім сексуальні танцівники на репетиціях… У чоловіка був шок… Його картинка про жінку в декреті у турецьких традиціях зіткнулася з іншою реальністю... Ми сварилися майже кожного дня і щоразу на зйомки я їхала у сльозах", - пригадала співачка.

Ярослава Бурнос повертається на сцену (фото: instagram.com/yarosa_burnos)

Нині ж бізнесмен усе ж підтримав рішення Бурнос. Вона розповіла, що спочатку чоловіка сильно зачепило те, що вона ніби "зрадила" його, відмовившись від спільних проектів заради власної кар'єри. Але в результаті співачка усе ж відчула підтримку чоловіка.