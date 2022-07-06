Волонтеры объявили сбор средств на бронемашины для Десантно-штурмовых войск

"Мы начали этот проект в середине марта, когда север страны была еще оккупирована, Ирпень и Буча, но мы заранее спланировали, понимая сроки оформления документов и сроки доставки. Экспортные документы выдаются через три месяца. Со всеми мыслимыми и немыслимыми подключениями представителей Минобороны, со связью дипломатического корпуса и атташата, в том числе известные в европейских структурах и правительствах. Первая в истории итальянская экспортная лицензия на продажу военной техники неправительственной организации за пределами ЕС. Это уже достижение", - написал Бирюков.

Волонтер отмечает, что броневики очень ждут в войсках. Одиннадцать полноценных бронированных машин для десантно-штурмового батальона, которому в начале формирования дали лишь пять грузовиков.

"Для оплаты контракта нужно собрать 45 млн грн. На самом деле сумма - вдвое больше, но как всегда, традиционная половина Порошенко уже внесена, аванс оплачен. Бронированные машины готовы к отправке, они будут доставлены в течение недели после полной оплаты. Но сначала - оплата. Нам надо собраться и собрать. Мы можем это сделать! Нужно найти возможность, нужно показать этот проект своим друзьям. Эти бронемашины - это не только “перевозка личного состава”, не просто “защита личного состава от пуль и обломков”. Это просто мы - и они, наши ребята. Это про наших военных и наш шанс им помочь. Нам нужно объединиться", - подчеркнул волонтер.

Напомним, ранее сообщалось, что за счет Фонда Порошенко партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины.