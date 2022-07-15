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Волонтеры Фонда Ахметова в Киеве сформировали 120 тысяч продуктовых наборов

Фото: волонтеры Фонда Ахметова в Киеве сформировали 120 тысяч продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры Фонда Рината Ахметова сформировали, собрали и загрузили 120 тысяч продуктовых наборов на распределительном центра в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"В 2014 году из-за войны я переехал в Киев. Я знаю, как это сложно, остаться один на один с бедой в другом городе без поддержки и помощи. Именно поэтому я и присоединился к волонтерам Фонда Рината Ахметова, чтобы помогать людям", - признается Антон Глогоцкий.

Именно желание помочь, быть полезным людям, пострадавшим от войны, побуждает жителей Украины заниматься волонтерством.

Напомним, что всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с пищевыми продуктами.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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