Волонтерка Альона Нікітіна розповіла свою історію музею "Голоси мирних"

Злістю і бажанням допомогти керувалися сотні киян, які 2 січня 2024 року прийшли до зруйнованого російською ракетою житлового будинку. Зорганізувалися люди завдяки спільноті, яку багато років веде разом із чоловіком Альона Нікітіна.

Альона виїхала на місце трагедії у Солом’янському районі столиці одразу, як пролунав відбій повітряної небезпеки.

"Високий і довгий будинок - 9 поверхів, 9 під’їздів… Середина дому палає, рятувальники намагаються загасити полум’я. Промайнула думка, чи впораємося. Але я вже переконувалася не раз: допомогти можна завжди, коли є порядок, дисципліна й конкретні дії. Важко зберігати спокій, але саме твій спокій заразливий для інших", - говорить Альона.

За її словами, люди приходили на місце із палаючими очима і одним питанням - "що робити?". Завдяки пересічним киянам і правильному розподілу їхніх сил територію вдалося швидко розчистити.

"Уламки завалили теплотрасу. Комунальники не розуміли, як у цьому місці підчепити їх ковшами. Тоді всі - мініатюрні дівчата, бабусі, кремезні чоловіки - стали в ланцюг… Найменші залізли всередину і по цеглині, руками, розбирали цей завал. Кожним керувала злість і бажання допомогти… Вже ввечері комунальні служби почали зварювати труби", - пригадує Альона.

Після пережитого й побаченого люди роблять висновки. Приміром, купують свистки, адже приліт російської ракети - це "рулетка". А ще, радіють історіям порятунку - людей і сімейних реліквій.

Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.