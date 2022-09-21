Волонтери "Української команди" національний збір на дрони

Волонтери "Української команди" відреагували на мобілізацію в Росії, оголосивши національний збір на дрони.

Про це повідомляється на сайті волонтерського штабу.

"Наші захисники використовують дрони, оснащені системою скидання боєприпасів. Враховуючи, що рф планує мобілізувати 300 тисяч осіб, ми передбачаємо аншлаг на концерті в улюбленого виконавця росіян Іосіфа Кобзона", - зазначив керівник штабу Артур Палатний.

За його словами, один дрон "може забезпечити "квитками" на концерт Кобзона у вигляді мін та снарядів від 3 до 10 російських військових за один виліт".

Долучитися до збору можна за посиланням.

Як відомо, радянський і російський співак Іосіф Кобзон, який підтримував російську агресію проти України, помер у 2018 році.