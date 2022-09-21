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Волонтеры "Украинской команды" национальный сбор на дроны

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Среда 21 сентября 2022 19:39
Волонтеры "Украинской команды" национальный сбор на дроны Фото: волонтеры "Украинской команды" национальный сбор на дроны (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Волонтеры "Украинской команды" отреагировали на мобилизацию в России, объявив национальный сбор на дроны.

Об этом сообщается на сайте волонтерского штаба.

"Наши защитники используют дроны, оснащенные системой сброса боеприпасов. Учитывая, что Россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек, мы предполагаем аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян Иосифа Кобзона", - отметил руководитель штаба Артур Палатный.

По его словам, один дрон "может обеспечить "билетами" на концерт Кобзона в виде мин и снарядов от 3 до 10 российских военных за один вылет".

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Как известно, советский и российский певец Иосиф Кобзон, поддерживавший российскую агрессию против Украины, скончался в 2018 году.

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