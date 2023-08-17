Волонтери у Херсоні отримали від "Сталевого фронту" партію бронежилетів

Це вже не перша партія підтримки від групи для міста і його мешканців: раніше 25 бронежилетів передали волонтерам, які рятували людей і тварин після підриву Каховської ГЕС.

Технологію виробництва сталі для виготовлення пластин для бронежилетів фахівці "Метінвесту" налагодили ще навесні 2022 року.

Завдяки коригуванню хімічного складу сплавів, параметрів гарячої прокатки та термообробки, металургам вдалося суттєво зменшити вагу та товщину амуніції при збереженні необхідного четвертого класу захисту. Також перед тим, як вийти у світ, кожна партія проходить прискіпливу перевірку та відстріл з бойової зброї.

Наразі компанія продовжує безплатно забезпечувати сталевими пластинами для бронежилетів усіх, хто потребує надійного захисту. Зокрема, триває активна співпраця з підрозділами Сил оборони України, комунальними підприємствами, територіальними громадами.

Не обходять увагою й особисті звернення захисників. Щоб отримати якісний захист, достатньо надіслати офіційний запит на smc@metinvestholding.com, вказавши контакти відповідальних осіб.

Як відомо, від початку війни Метінвест спрямував вже 2 млрд грн на підтримку української армії у межах "Сталевого фронту". Українське військо отримало від компанії 423 автівки різного призначення та 1,3 млн літрів пального, а також вже понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди.

Також компанія передала бійцям вже 875 одиниць техніки для забезпечення надійного зв’язку та побудови мереж комунікацій: 405 командирських та автомобільних радіостанцій, 40 систем зв’язку для бронетранспортерів М113, 30 ретрансляторів, 50 старлінків і 350 антен.