Володимир Кличко відкрив у Броварах унікальний спортивний майданчик

Майданчик площею 280 м² включає шість критих міні-рингів, тренажерну зону, зону кросфіту та мультифункціональне поле для баскетболу та футболу. Це — перший в Україні простір такого формату, покликаний підтримати розвиток молодих спортсменів, йдеться у повідомленні Klitschko Foundation.

"Щоразу коли я звертаюся до закордонних благодійників допомагати Україні, підтримувати зусилля нашого Фонду, я говорю про українську молодь. Про її креативність, силу, шалену вмотивованість. І про те, як наша молодь хоче жити та розвиватися. В умовах, коли Росія прагне знищити українців, знищити наше майбутнє. Тому наш Фонд і наші партнери інвестують в майбутнє України – у молодь", — заявив Володимир Кличко.

Проєкт реалізовано за підтримки німецького благодійного фонду Ein Herz für Kinder. Він мав стати другим простором для розвитку молодих боксерів після Центру боксу - амбітного проєкту, який Фонд планував втілити за підтримки Світового боксерського конгресу WBC у Маріуполі. Наприкінці 2021 року вже був готовий план будівництва та надані всі погодження. Проте через повномасштабне російське вторгнення проєкт не був реалізований.

"Поле для втілення мрії перетворилось на поле бою. Але ми боротимемось, щоб одного дня здійснити проєкт і в Маріуполі. А тим часом продовжуємо будувати і розвивати – там, де можемо. І цей майданчик, який ми відкриваємо сьогодні, є свідченням того, що жодні обставини не зможуть зламати нашої віри та нашого прагнення до кращого майбутнього для наших дітей", - зазначила директорка Klitschko Foundation Ангеліна Осадча.

Раніше повідомлялося, що Klitschko Foundation передав апарати нового покоління для УЗД-діагностики столичному Перинатальному центру та Київській міській дитячій клінічній лікарні №1. А також 22 тонни будівельних матеріалів лікарні "Охматдит" для відновлення пошкоджених ракетною атакою 8 липня корпусів.

Також повідомлялося, що Klitschko Foundation, заснований Віталієм та Володимиром Кличками, відзначив своє 21-річчя. За час існування Фонд інвестував понад 407 мільйонів гривень в спортивні, освітні, екологічні та інші проєкти.