"Володь, ти хочеш вбити моїх дітей?": відома акторка "Сватів" зробила заяву про Зеленського
Російська акторка Олеся Железняк, більш відома як Лариса зі "Сватів" підтримує дії Путіна в Україні. Жінка не спілкується зі своїми родичами-українцями, адже вважає їх "одурманеними". Ба більше - Олеся переконана, що Володимир Зеленський хоче вбити її дітей.
Про це вона розповіла на шоу російського пропагандиста Бориса Корчевнікова.
Що заявила Железняк
У російському ток-шоу акторка розповідала про часи зйомок "Сватів", допомогу російським окупантам і спілкування з "одурманеними" родичами з України.
Вона згадала момент свого життя, коли Володимир Зеленський іще не був президентом, а тепер нібито хоче вбити її дітей.
"Мені хочеться сказати: "Володь, ну, невже ти мене так ненавидів, що ти хочеш вбити моїх дітей?". Я пам'ятаю, суботу, неділю, ми йшли Хрещатиком, і там висіли прапори американські. Я думаю, може, зло так і приходить", - схиляється до пропагандистських наративів Железняк.
Олеся Железняк підтримує війну в Україні (фото: росЗМІ)
В Україні проживає її двоюрідний брат Олександр, з яким акторка не підтримує контакт.
"Я його називаю одурманений, він вважає, що одурманена я. Що ж виходить, що ми погані для всіх? Як же так. Виходить, що вже й не ми звільняли, а ми окупанти виходить", - дивується путіністка.
На додачу до всього Олеся заявила, що бачить світло та правду в обличчях російських військових. Українських захисників вона називає озлобленими та не готовими пробачати.
Акторка вважає російських окупантів "світлими" (фото: росЗМІ)
"Коли мені потрапляють якісь відео, умовно кажучи, з іншого боку, і я бачу, що обличчя спотворено злобою. І я бачу, що в людини недобре на душі. Він не готовий пробачити. І коли я бачу наших воїнів, у них обличчя такі спокійні. Це правда. Як вони ставляться до життя, там правди більше. Я бачила людину, яка лежить без руки, без ноги. Він лежить, і він світлий", - висловилася про окупантів Железняк.
Нагадаємо, що раніше акторка привітала Путіна з днем народження, де висловила своє захоплення ним.
Раніше ми розповідали, що Валюха зі "Сватів" буде робити на фронті зі сторони окупантів.
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