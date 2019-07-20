Воины света и добра: в Королевской бригаде рассказали о погибших героях (фото)

На Донбассе погибли двое воинов ВСУ отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Роман Джерелейко и Александр Бардаль. Жизни бойцов 19 июля оборвали пули вражеских снайперов. На Facebook-странице ОМБР рассказали про героев и сообщили подробности трагической двойной потери.

Солдат Джерелейко участвовал в проведении инженерных работ по оборудованию блиндажа на одной из позиций, когда враг начал вести обстрел. Военный получил пулевое ранение, и из соседней позиции срочно прибыл медик для оказания помощи. Также на место прибыли командир роты и командир взвода старшина Бардаль, которые лично начали осуществлять эвакуацию раненого.

"В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг попал во второй раз - на этот раз в командира взвода, старшину Бардалима Александра Владимировича. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты времени Саша умер на руках своего командира роты", - говорится в сообщении.

Несмотря на продолжение обстрела и опасность, бойцам удалось эвакуировать тяжелораненого Джерелейко. Медики делали все возможное, чтобы спасти бойца, но ранение оказалось фатальным - большая кровопотеря и характер ранения не дали ему шансов на жизнь. Воин умер в городской больнице Курахово.

Солдат Роман Джерелейко родился 4 ноября 1988 года в городе Волочиск в Хмельницкой области. У него остались мать, отец, а также сын Даниил, 2012 г.р.

Роман Джерелейко (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Старшина Александр Бардаль (13.02.1986 г.р.) - уроженец Корсунь-Шевченковского в Черкасской области. Отправился на фронт еще в 2015 году. Планировал в скором времени проведать свою семью и отдохнуть от войны. Несмотря на то, что до его увольнения из рядов ВСУ оставалось всего 20 дней, он не задумываясь бросился спасать раненого - как оказалось, ценой собственной жизни. Дома воина ждали жена и сын Денис, 2012 г.р.

Александр Бардаль (Фото: facebook.com/24th.brigade)

"Старшина Бардаль А.В. и солдат Джерелейко Р.В. были достойными воинами Королевской бригады, которые отдали свои жизни за свою страну и погибли как герои. Вечная им почет, слава и память!" - написали побратимы бойцов.

Пользователи сети выражают свои соболезнования родным погибших защитников и благодарят их за бесстрашие, мужество и стойкость в борьбе с оккупантами, благодаря чему другие украинцы могут радоваться мирному небу над головами.

Боже, какие страшные потери! Вечная память, уважение и благодарность! Покойтесь с миром, братья! Спасибо за защиту!

Вечная и светлая память погибшим. Низкий поклон родным и близким Героев!

Вы в наших сердцах всегда будете живыми;

Боже, почему ты не сохранил Романа и Александра? У каждого сыновья 2012 рождения... У Дениса и Данилки теперь нет пап... Вечная память вам воины добра и света. Соболезнования близким и друзьям. 19.07 - черный день для двух украинских семей. Пусть Бог вам поможет пережить эту боль... крепитесь...

Вечная вам память и почет, наши родные сыновья... от каждой потери сердце холодеет и болит, соболезнования родным и близким;

Покойтесь с Богом дорогие побратимы, вы всегда в нашей памяти. Слава Украине!

Вечная память и слава нашим Героям!

Покойтесь с Богом. Спасибо...

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Напомним, на днях в результате выстрела вражеского снайпера на Донбассе в районе ООС погиб 29-летний воин ВСУ Владимир Салитра. Боец проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

Как сообщалось ранее, 18 июля на Донбассе погиб 28-летний старший солдат Богдан Бигус, который служил в 8-м отдельном полку специального назначения. Снайпер подорвался на растяжке в зоне проведения ООС.