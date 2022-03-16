Военный медик, мама 12 детей из Марганца погибла в бою с оккупантами

Ольга Семидьянова погибла 3 марта на рубеже Донецкой и Запорожской областей

За несколько часов до того отправила через знакомых рюкзак с вещами и написала детям, что очень их сильно любит и едет в горячую точку… Больше на связь не выходила.

"Во время боя наши военные отступали, и комбат дал задание отправить всех женщин с передовой чуть дальше, но мама отказалась... Мама была одета в бронежилет, каску. Она до последнего спасала бойцов, хотя их и убили проклятые оккупанты. Они били из танков, стреляла пехота. Маму убили из стрелкового оружия. Она погибла не сразу, а от потери крови, получив тяжелое ранение в живот", - рассказала дочь Юлия.

Фото: Ольга Семидьянова (facebook.com)

Шесть своих и шесть приемных детей

Ольга родом из Запорожья, где в 19 лет вышла замуж и родила пятерых детей. В 2008-м с мужем переехала в большой дом возле Марганца, где родилась младшая дочь.

Всего у Ольги с мужем шесть своих детей (четыре дочери и два сына), а также шесть приемных. Еще будучи беременной младшей, в семье было принято решение воспитывать приемных детей.

"На семейном совете инициативу родителей мы поддержали, и они взяли из детского дома шестерых мальчиков. Все они были достаточно трудными детьми. Им было от 11 лет, у каждого психологическая травма из прошлого. Так мы получили статус детского дома семейного типа. Мама Ольга всю себя посвятила семье, она жила ею", - рассказывает дочка Анна.

Была на передовой, спасала раненых

В 2015 году муж Ольги пошел добровольцем в батальон ДУК "Правый сектор", вскоре предложил своей жене присоединиться.

В 2016-м Ольга пошла на фронт вместе с дочкой Юлией.

"Она была на передовой и спасала раненых как боевой медик в третьей штурмовой роте. Только через два года в батальон приехали специалисты, и таким образом мама получала необходимые медицинские знания, чтобы официально занимать эту должность", - рассказывает дочка.

За мужество, героизм, профессионализм Ольга получила немало наград. Последняя - орден "Честь и слава", которой она очень гордилась.