Если нет воды: как женщинам соблюдать гигиену при отсутствии условий

"В обычном режиме, женщина должна проводить гигиену половых органов, дважды в сутки, или при необходимости чаще. Используется для этого обычная вода! Иногда можно применять любое моющее средство. Которое нравится. Не вызывает раздражения. Может быть нейтральное мыло. Гель. Или вообще, то средство которым вы моетесь в душе. Все остальное - этореклама и маркетинг", - написала врач.

Если у вас есть пол-литра теплой воды и условия уединиться, у вас нет проблем с гигиеной. Если у вас этого нет - то есть вариант.

"Если вообще есть немного воды, и какая-то ткань, делаем маленькие салфетки из хб ткани. Смачиваем водой. Проводим протирание промежности. Что важно. Салфеток желательно сделать несколько. Одну использовали, отложили. Взяли другую. Намочили, опять обработали. Затем ткань можно стирать, выбросить, высушить. Для этого и пол литра воды не надо мл 100-200 вполне достаточно", - дополнила медик.

Если у вас нет никакой воды

"Ищем влажные салфетки. И пытаемся с помощью них провести гигиену. Потому что всегда есть риски раздражения, некачественных салфеток, индивидуальных реакций неприятия", - советует врач.

Что важно помнить.

Ни в коем случае не должны использоваться спиртовые антисептические салфетки на участок промежности! Они смочены спиртовыми растворами и вы можете получить реальный ожог слизистой.

Белье

Как все хорошо, белье желательно менять 2 раза в сутки. Нет условий, раз в сутки.

"Нет и таких условий.... Вспоминаем о ежедневных прокладках. Вспоминаем, что из одной хб простыни, можно сделать множество одноразовых вкладок и менять при надобности", - рекомендует врач.

Маленькие девочки и подростки

Правила такие же! Любой ценой, ищем возможность помыть ребенка водой, 1-2 раза в сутки.

Если ребенок в памперсе и он загрязнен. Первую обработку, раз, дважды проведите салфеткой. Уберите основное загрязнение. А потом ополосните ребенка водой.

Если вы разденете и обмоете ребенка, 1 минуту, даже в прохладном помещении ничего страшного не будет.

А от того что ребенок преет в памперсе, и вы трете салфеткой, проблемы могут быть.

Что делать когда у вас есть жалобы на выделения, а врача совсем нет!

Чаще всего женщина встречается с кандидозом, или с вагинальным дисбиозом. Кандида имеет типичные проявления - зуд и выделения творожистые.

Самое простое при отсутствии условий это подмывание раствором соды.

Также ищите препараты, антимикотики. В виде таблетки или крема.

Флуконазол, итраконазол, клотримазол, пимафуцин также подойдут.

При дисбиозе выделения становятся жидкие, и имеют выраженный неприятный запах.

Оптимизации гигиены обычно может быть достаточно для выздоровления.

При значительных жалобах, ищите свечи с метронидазолом.