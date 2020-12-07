Воды больше нет: в Крыму пересохли практически все реки (фото)

В оккупированном Россией Крыму продолжают пересыхать водоемы. Пресной воды на полуострове практически не осталось. Про еще одну засохшую реку сообщил на страничке в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&КрымUA. Речь идет о реке Сафун-Узень на южном берегу Крыма.

"В Крыму пересохли реки, которые питают водохранилища. На фото все, что осталось от реки Сафун-Узень, впадающей в Изобильненское водохранилище. Питает Алушту, регион уже на графике по воде пока нет ночью", - сказано в сообщении блогера.

Река Сафун-Узень в Крыму пересохла (фото: twitter.com/KrimRt)

Напомним, что река Сафун-Узень впадает в Изобильненское водохранилище которое считается самым глубоким на полуострове. Однако оно все больше мелеет, так как пересыхают реки, питающие его.

Изобильненское водохранилище поставляет воду в Алушту. Из-за нехватки воды местные жители вынуждены получать ее по графику.

Как мы писали ранее, оккупанты Крыма считают, что ключевая причина потерь воды заключается в воровстве.

Напомним, что ранее в оккупированном Россией Крыму с 2014 года высохло 10 озер. Полуостров находится на грани экологической катастрофы. Причиной исчезновения многих водоемов является массовое бурение скважин в этом регионе.

Кроме того, мы сообщали, что река Салгир в Симферополе стала настоящей помойкой. В водоем сливают нечистоты и нефтяные отходы.