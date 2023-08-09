Водойми в Києві, де існує високий ризик втопитися: перелік пляжів

Сезон купання вже завершується, але попри це жертв водойм не стає менше. Фахівці визначили, які озера в Києві є найнебезпечнішими для купання через ризик втопитися.

Про це йдеться на сайті КП "Плесо".

Перелік озер

Найбільша кількість випадків порятунку в літній період припадає на офіційні муніципальні пляжі та місця масового відпочинку, які облаштовані рятувальними постами.

Найбільше загиблих зафіксували в:

озері Райдужному Дніпровського району - 8 загиблих

Дніпровського району - 8 загиблих озері Йорданському Оболонського району - 6 загиблих

Оболонського району - 6 загиблих озері Міністерському чи Редькіному Оболонського району - 6 загиблих

Оболонського району - 6 загиблих біля мосту Метро у Печерському районі - 5 загиблих

Зазначимо, що на озері Райдужному розташовано офіційний пляж з рятувальниками, а от на двох інших озерах навіть облаштованих пляжів немає.

Карта місць підняття загиблих в озерах і ставках з травня по вересень 2019 - 2022 роки включно. Загальна кількість становить 74 особи (фото: pleso.kyiv.ua)

Як потрібно поводитися на воді

Якщо ви хочете відпочити на воді, обов'язково дотримуйтеся цих правил поведінки задля збереження життя: