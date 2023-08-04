У дитячому таборі на Київщині загинув 10-річний хлопчик: що відомо про трагедію

У дитячому таборі в селі Ходосівка на Київщині загинув 10-річний хлопчик. Трагедія сталася під час того, як діти купалися в озері.

Про це повідомляють в Обуховському районному управлінні поліції.

Деталі трагедії

Тренер комплексу відпочинку привів дітей покупатися на водойму глибиною дев'ять метрів. З ним прийшли восьмеро хлопчиків, але з води вийшли тільки семеро.

Згодом 3 серпня близько 14:20 години працівники дитячого табору повідомили про зникнення 10-річної дитини. Востаннє його бачили саме під час купання.

Під час проведення пошукової операції водолази виявили тіло дитини на дні озера.

Наразі тривають слідчі дії щодо осіб, які відповідали за безпеку дітей та організацію їхнього дозвілля. Правоохоронці з'ясували, що тренер займався з хлопцями футболом, але того дня чомусь вирішив піти з дітьми плавати та залишив їх без нагляду.

Тренер нині затриманий. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

Як потрібно поводитися на воді

Якщо ви хочете відпочити зі своїми дітьми на воді, обов'язково навчіть їх правил поведінки задля збереження життя: