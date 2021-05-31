В водоемах Киева появились экзотические хищники: угрожают нашим аборигенам

В киевских водоемах появились экзотические хищники - солнечные окуни. Их обнаружили на озере Мартышев на Осокорках.

"Они наращивают свое присутствие также и в Киеве, прежде всего в водоемах Осокорковской заплавы, через соединение с Днепром. Среди этих озер наибольшая численность и возрастное разнообразие солнечного окуня наблюдается в озере Мартышев, что, вероятно, связано с наличием значительного количества водной растительности", - рассказала изданию доктор философии в области биологии, ведущий инженер Института гидробиологии НАН Украины Юлия Коваленко.

В водоемах Киева обнаружили солнечного окуня (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Кстати, в этом же озере на Осокорках ученым также попалось немало морских обитателей - итальянская рыба-игла, что свидетельствует о широком распространении инвазионных чужеродных видов рыб в Украине.

Отметим, что этот вид хищной рыбы не едят. Обычно рыбаки ее отпускают.

"Солнечный окунь - хорошая рыба, но довольно вредная. Этот хищник поедает икру и кормовые объекты местных (аборигенных) видов, создавая им пищевую конкуренцию. Также он довольно быстро размножается уже в двухлетнем возрасте. В нерестовый период самец становится агрессивным, защищает кладку икры во время ее развития. Не подпускает на мель другие виды рыб. Через значительное присутствие в водоеме солнечного окуня прежде всего страдают хищные виды, такие как окунь речной и щука", - рассказала Юлия Коваленко.