У водоймах Києва з'явилися екзотичні хижаки: загрожують нашим аборигенам

У київських водоймах з'явилися екзотичні хижаки - сонячні окуні. Їх виявили на озері Мартишів на Осокорках.

"Вони нарощують свою присутність також і в Києві, насамперед у водоймах Осокорківської заплави, через з'єднання з Дніпром. Серед цих озер найбільша чисельність і вікова різноманітність сонячного окуня спостерігається в озері Мартишів, що, ймовірно, пов'язано з наявністю значної кількості водної рослинності", - розповіла виданню доктор філософії в галузі біології, провідний інженер Інституту гідробіології НАН України Юлія Коваленко.

У водоймах Києва виявили сонячного окуня (фото: vechirniy.kyiv.ua)

До речі, в цьому ж озері на Осокорках вченим також попалося чимало морських мешканців - італійська риба-голка, що свідчить про широке поширення інвазійних чужорідних видів риб в Україні.

Відзначимо, що цей вид хижої риби не їдять. Зазвичай рибалки її відпускають.

"Сонячний окунь - хороша риба, але досить шкідлива. Цей хижак поїдає ікру і кормові об'єкти місцевих (аборигенних) видів, створюючи їм харчову конкуренцію. Також він досить швидко розмножується вже в дворічному віці. У нерестовий період самець стає агресивним, захищає кладку ікри під час її розвитку. Не підпускає на мілину інші види риб. Через значну присутність у водоймі сонячного окуня насамперед страждають хижі види, такі як окунь річковий і щука", - розповіла Юлія Коваленко.