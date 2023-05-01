Водій ВМW хотів зробити "крутий трюк" на дорозі. Поліцейські не оцінили (відео)

Перед ким "випендрювався" водій?

Подія трапилася днями на бульварі Лесі Українки.

Порушник пояснив свій невдалий трюк, тим що "не впорався з кермуванням та сплутав педалі".

Звучить не надто переконливо, адже при цьому він зазначив, що водить машину вже 5 років...

Не вражені "викрутасами" киянина правоохоронці виписали йому постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП.

Санкція статті передбачає штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до шести місяців.

"Шановні водії, пам'ятайте, що від ваших дій залежить безпека інших учасників дорожнього руху! Бережіть себе та будьте свідомими", - закликають "копи" автолюбителів.

Зауважимо, що в коментарях юзери активно відреагували на вчинок і подальші виправдання водія іномарки.

Йому треба передній привод - тоді не буде так заносити

Ліпить горбатого...

Переплутав педалі? То переплутали, коли водійські права видавали!

Молодий хлоп, надивившись "форсажів", погравши в Need for Speed: Most Wanted, вирішив показати крутий трюк, подрифтувати...

Якщо людині хочеться адреналіну, то нащо влаштовувати дріфт? То вчорашній день! Зараз інший тренд - ТЦК!

Їздити не вміє, а ще спорить. Мав просто вибачитися і сказати, що готовий заплатити штраф.

Також дехто звертає увагу на те, що столичний Печерськ це "якесь лакоме місце для подібних кадрів".

"То по Лесі літають так, що стовпи збивають з людьми, то педалі плутають... Дякуємо копам, що можуть слухати ці офігітітельні історії про педалі і на покер фейсі виписують штрафи!" - пише один з коментаторів.