Водитель под Винницей спас на трассе малыша: бежал полураздетый от пьяного отца

В Винницкой области водитель на оживленной трассе заметил маленького ребенка, который куда-то бежал в одной легкой кофточке и резиновых сапогах. Он остановился, чтобы помочь ребенку и был шокирован.

4-летний мальчик оказался совершенно один посреди оживленной трассы в Винницкой области. Он растеряно стоял на обочине в одной легкой кофточке и резиновых сапогах. Водитель отметил, что на улице было холодно и темно, а по трассе носились автомобили, поэтому он остановился, чтобы помочь ребенку.

"Я выехал из поворота и сразу увидел силуэт, маленький. Был шокирован, потому что ребенок был в сапожках резиновых, кофточка и все, больше ничего на ребенке не было", - рассказал Сергей Полищук.

Он остановился возле малыша и начал выяснять, почему он оказался один в темноте на оживленной трассе. Мальчик рассказал, что его зовут Максим и он живет в поселке, который находится в нескольких километрах от этого места. Из дома он удрал от пьяного отца – воспользовался моментом, когда тот уснул.

На место происшествия вызвали полицию и медиков. Мальчика доставили в больницу с переохлаждением.

Как рассказала заведующая педиатрическим отделением Казатинской больницы Татьяна Петричка, жизни малыша ничего не угрожает. У него насморк и небольшой кашель, но неизвестно – это от переохлаждения или из-за вируса.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и местонахождение родителей мальчика.