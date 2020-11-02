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Водитель на скорости разнес ворота знаменитого университета Черновцов и врезался в здание

Черновцы, Понедельник 02 ноября 2020 23:30
Водитель на скорости разнес ворота знаменитого университета Черновцов и врезался в здание
В Черновцах водитель влетел в ворота национального университета (фото: cv.npu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В Черновцах автомобиль протаранил ворота и врезался в здание университета

В понедельник, 2 ноября, водитель автомобиля Renault на большой скорости разнес ворота центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича и врезался в здание одного из корпусов.

Правоохранители установили, что 32-летний местный житель не справился с управлением своего авто, что и привело к аварии. Об этом сообщает Национальная полиция Черновицкой области.

Водитель на скорости разнес ворота знаменитого университета Черновцов и врезался в зданиеВодитель на скорости разнес ворота знаменитого университета Черновцов и врезался в здание

В Черновцах водитель влетел в ворота национального университета (фото: cv.npu.gov.ua)

Во время ДТП водитель легковушки получил травмы. Бригада скорой помощи доставила его в больницу с предварительным диагнозом "разрыв селезенки". Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Posted by Rudenko Stepan on Monday, November 2, 2020

В Черновцах водитель влетел в ворота национального университета (видео: facebook.com/stepan.rudenko)

Напомним, под Одессой пьяный водитель угробил друзей в жутком ДТП. Около 5:00 30-летний водитель не справился с управлением и на проспекте Мира выехал с дороги прямо в дерево.

Удар был настолько сильный, что машина превратилась в металлолом. В результате аварии двое пассажиров погибли на месте. Это молодые люди 2001 и 1990 годов рождения.

Других пассажиров, женщину 1995 г.р. и мужчину 1986 г.р, госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Ранее эксперты назвали самые распространенные ошибки всех водителей на дороге, которые могут привести к серьезным авариям и гибели.

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