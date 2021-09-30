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Vodafone запускает челлендж к Всемирному дню сердца

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 11:34
Vodafone запускает челлендж к Всемирному дню сердца Фото: Vodafone запускает челлендж к Всемирному дню сердца (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

К Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября, компания Vodafone запустила TikTok челлендж для привлечения внимания к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, компания поделилась результатами благотворительной программы Vodafone "Доброе дело в подарок", которой исполняется 10 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, за 10 лет благотворительной программы Vodafone "Доброе дело в подарок" спасены 205 детских сердец, перечислено 15 млн грн на операции детям и приобретение оборудования для детского отделения Института сердца. Участие в проекте приняли более 3 млн клиентов Vodafone, которые обменяли бонусы на доброе дело в рамках программы лояльности Vodafone Bonus.

"Идея благотворительного проекта заключается в том, что средства, которые ранее планировались для приобретения подарков клиентам на праздники, Vodafone направляет на помощь детям, нуждающимся в срочной операции по устранению врожденного порока сердца. После хирургического вмешательства дети получают возможность жить здоровой полноценной жизнью", - говорят в пресс-службе.

Также клиенты Vodafone получили возможность присоединиться к программе, направляя на благотворительность накопленные бонусы по программе лояльности Vodafone Bonus.

Кроме того, для привлечения внимания к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний 29 сентября - ко Всемирному дню сердца - Vodafone Украина запускает #ТукТук челлендж в TikTok и призывает каждого прислушиваться к своему сердцу и беречь его.

"Vodafone предлагает снять видео об эмоциональных моментах своей жизни, когда сердце начинает биться чаще. За каждое снятое видео оператор перечисляет 100 гривен на операции детям по устранению врожденного порока сердца", - пояснили условия челленджа в компании.

Чтобы присоединиться к челленджу, необходимо:

  • зайти на страницу проекта Vodafone_TukTuk в TikTok, или перейти по ссылке https://vm.tiktok.com/ZMRWqsWck/;
  • снять видео под оригинальный трек Vodafone с битом сердца и опубликовать на своей странице, отметив страницу проекта Vodafone_TukTuk, или оставив хэштеги в описании - #TукTукChallenge, #TукTукVodafone.

Отметим, что благотворительная программа "Доброе дело в подарок" реализуется в партнерстве с Институтом Сердца МОЗ Украины и МБФ "Украинская Биржа Благотворительности".

Как сообщалось, "Vodafone Украина" возобновила начисление бесплатных услуг медицинским работникам: по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети.

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