Vodafone запускає челендж до Всесвітнього дня серця

До Всесвітнього дня серця, який відзначається 29 вересня, компанія Vodafone запустила TikTok челендж для залучення уваги до проблеми серцево-судинних захворювань. Крім того, компанія поділилася результатами благодійної програми Vodafone "Добра справа в подарунок", якій виповнюється 10 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, за 10 років благодійної програми Vodafone "Добра справа в подарунок" врятовано 205 дитячих сердець, перераховано 15 млн грн на операції дітям і придбання устаткування для дитячого відділення Інституту серця. Участь у проекті взяли понад 3 млн клієнтів Vodafone, які обміняли бонуси на добру справу в рамках програми лояльності Vodafone Bonus.

"Ідея благодійного проекту полягає в тому, що кошти, які раніше планувалися для придбання подарунків клієнтам на свята, Vodafone направляє на допомогу дітям, які потребують термінової операції по усуненню вродженої вади серця. Після хірургічного втручання діти отримують можливість жити здоровим повноцінним життям", - кажуть у прес-службі.

Також клієнти Vodafone отримали можливість приєднатися до програми, направляючи на благодійність накопичені бонуси за програмою лояльності Vodafone Bonus.

Крім того, для залучення уваги до проблеми серцево-судинних захворювань 29 вересня - до Всесвітнього дня серця - Vodafone Україна запускає #ТукТук челендж в TikTok і закликає кожного прислухатися до свого серця і берегти його.

"Vodafone пропонує зняти відео про найемоційніші моменти свого життя, коли серце починає битися частіше. За кожне зняте відео оператор перераховує 100 гривень на операції дітям з усунення вродженої вади серця", - пояснили умови челенджу у компанії.

Щоб приєднатися до челенджу, необхідно:

зайти на сторінку проекту Vodafone_TukTuk в TikTok, або перейти за посиланням https://vm.tiktok.com/ZMRWqsWck/;

зняти відео під оригінальний трек Vodafone з бітом серця і опублікувати на своїй сторінці, зазначивши сторінку проекту Vodafone_TukTuk, або залишивши хештеги в описі - #TукTукChallenge, #TукTукVodafone.

Відзначимо, що благодійна програма "Добра справа в подарунок" реалізується в партнерстві з Інститутом Серця МОЗ України та МБФ "Українська Біржа Благодійності".