Vodafone предлагает в период back-to-school бонусы к смартфонам для школьников

Компания Vodafone предлагает бонусы к смартфонам для школьников в период back-to-school. В частности, все, кто купит по акции смартфоны до 10 октября, получат от 500 грн до 1000 грн в зависимости от модели смартфона. Компания зачислит средства на бонусный счет покупателя.

В компании отмечают, что в этом году Vodafone сделал ставку на смартфоны с хорошими камерами, поскольку запросы юных пользователей на качественные фотографии продолжают расти.

В рамках акции можно приобрести смартфоны разных ценовых категорий: Samsung S10, Samsung Galaxy A-51, Samsung Galaxy A31, Tecno CAMON 15, Tecno SPARK 5 и Tecno SPARK 4.

Акция действует во всех магазинах собственной розничной сети Vodafone, а также в дилерских магазинах компании.

По опыту прошлого года, больше всего в период back-to-school пользовались спросом смартфоны нижнего ценового сегмента – до 3000 грн. Среди особенностей покупательского поведения в первые две недели прошлой осенью также наблюдался интерес к детским смарт-часам.

Отметим, что на сегодня Vodafone Retail - один из крупнейших ритейлеров страны. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, переносную электронику, роутеры, аксессуары.

В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить консультацию от экспертов компании.

На днях Vodafone также запустил трейд-ин в собственной ритейл-сети. Теперь в магазинах сети можно выгодно обновить свое устройство. Для этого достаточно принести свои старые гаджеты и обменять их на новое устройство.

За счет сдачи старых устройств в магазинах Vodafone можно оплатить до 100% чека на новый гаджет. Покупатели могут сдать свои старые устройства в день покупки.

На оценку стоимости старых гаджетов влияет модель устройства и технические характеристики, внешнее и техническое состояние, а также наличие комплекта.