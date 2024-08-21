UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

VODA UA виступила офіційним партнером прем’єри романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш"

Фото: VODA UA виступила офіційним партнером прем’єри романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш" (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Компанія VODA UA, відома своїми проєктами у сфері благодійності, виступила офіційним партнером прем’єри романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш", що відбулася днями у Києві в кінотеатрі "Оскар" ТРЦ «Gulliver".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії.

Підтримка культурних ініціатив є важливим напрямом діяльності компанії, яка також активно займається благодійною діяльністю.

Першими екранізацію літературного бестселера переглянули українські зірки, зокрема Соломія Вітвіцька, Олексій Суровцев, Марина Арістова, Олена Олар, Олена Світлицька та український голос Блейк Лайвлі у фільмі – Катерина Брайковська. 

VODA UA вже тривалий час співпрацює з різними соціально важливими проєктами. Компанія є спонсором Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", а також благодійної організації Superhumans, що допомагає в реабілітації поранених українців. Підтримуючи прем’єру "Покинь, якщо кохаєш", VODA UA продовжує робити свій внесок у розвиток культурних та соціальних ініціатив в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оскар