ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

VODA UA та FlowerPot об'єднують мистецтво та природу на Ukrainian Fashion Week

Середа 11 вересня 2024 11:37
UA EN RU
VODA UA та FlowerPot об'єднують мистецтво та природу на Ukrainian Fashion Week Фото: VODA UA та FlowerPot об'єднують мистецтво та природу на Ukrainian Fashion Week (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Бренд питної води VODA UA спільно з квітковим маркетом FlowerPot представили на Ukrainian Fashion Week ексклюзивний проект в рамках співпраці з провідними українськими дизайнерами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії.

Натхненні унікальною ДНК кожного бренду та новими колекціями, FlowerPot у колаборації з VODA UA створив ексклюзивні букети для дизайнерів, щоб привітати їх із показом та висловити свою вдячність та підтримку. Це Федір Возіанов, Ксенія Шнайдер, Гуня та Ельвіра Гасанова.

VODA UA та FlowerPot об'єднують мистецтво та природу на Ukrainian Fashion Week

Ці букети уособлюють свіжість і досконалість від природи. Квіткові композиції стали символом натхнення та підтримки творчості, що об'єднує Україну та її талановитих митців. Творчість цих видатних дизайнерів прославляє Україну на світовій арені, і ми пишаємося можливістю бути частиною цього важливого процесу.

VODA UA та FlowerPot об'єднують мистецтво та природу на Ukrainian Fashion Week

VODA UA продовжує підтримувати українську творчість, об'єднуючи мистецтво, природу та натхнення в унікальних проектах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Fashion Week
NEWS
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту