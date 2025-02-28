VODA UA та FILM.UA підписали меморандум про стратегічне партнерство

Компанії VODA UA та FILM.UA уклали меморандум про співпрацю, що передбачає стратегічне партнерство між брендами. Угоду підписали під час допремʼєрного показу української кінокомедії "Песики", водним партнером якого стала VODA UA.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу VODA.UA.

"Ми підтримуємо українське кіно та культуру, адже це наш код, наша ДНК, наші цінності. Інвестуючи в національний кінематограф, ми допомагаємо розповідати унікальні українські історії, які можуть підкорювати серця глядачів як в Україні, так і за її межами", – зазначила СЕО VODA UA Катерина Садовая.

Партнерство VODA UA з FILM.UA стало частиною ширшої ініціативи компанії щодо підтримки вітчизняної культури та мистецтва.

У межах цієї співпраці бренд VODA UA зокрема забезпечуватиме гостей допремʼєрних показів якісною питною водою, створюючи комфортну атмосферу для кіноманів та учасників подій. Також угодою передбачено низку інших напрямів співпраці.