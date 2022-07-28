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Внезапные болезни, травмы и стрессы: знаки Зодиака, которых подведет здоровье

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Четверг 28 июля 2022 06:30
Внезапные болезни, травмы и стрессы: знаки Зодиака, которых подведет здоровье Коллаж РБК-Украина: знаки Зодиака, у которых ухудшится здоровье
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп до конца июля 2022 расскажет о знаках Зодиака, для которых эта неделя будет очень стрессовой.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Близнецы

Близнецам в случае ухудшения самочувствия следует обратить внимание на здоровье. Чем раньше начнете лечение, тем быстрее оно закончится успешно.

Так же не стоит поддаваться на авантюры и не вкладывать в сомнительные операции деньги.

Дева

Девам следует не ввязываться в авантюрные идеи. Это может грозить в дальнейшем судебными разбирательствами. Так же не планируйте никаких поездок далеко от дома, это опасно.

Не начинайте на этой неделе оформление документов для выезда за границу. Возникнут непредвиденные ситуации, которые в дальнейшем могут сделать это невозможным.

Скорпион

Скорпионам следует максимально проявить внимание и уважение в коммуникации с руководством или родителями.

Переговоры на этой неделе будут иметь не тот результат, на который вы надеялись. В отношениях с вашей половинкой тоже будет не все радужно, что приведет к излишнему стрессу.

Ранее астролог назвала знаки Зодиака, на которые свалятся деньги уже скоро.

Также астролог поделилась полным прогнозом до конца месяца для каждого знака Зодиака.

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