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Раптові хвороби, травми і стреси: знаки Зодіаку, яких підведе здоров'я

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Четвер 28 липня 2022 06:30
Раптові хвороби, травми і стреси: знаки Зодіаку, яких підведе здоров'я Колаж РБК-Україна: знаки Зодіаку, у яких погіршиться здоров'я
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп до кінця липня 2022 розповість про знаки Зодіаку, для яких цей тиждень буде дуже стресовий.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Близнюки

Близнюкам в разі погіршення самопочуття варто звернути увагу на здоров'я. Чим раніше почнете лікування, тим швидше й успішно воно закінчиться.

Так само не варто піддаватися на авантюри та не вкладати в сумнівні операції гроші.

Діва

Дівам слід не вплутуватися в авантюрні ідеї. Це може загрожувати надалі судовими розглядами. Так само не плануйте ніяких поїздок далеко від дому, це небезпечно.

Не починайте на цьому тижні оформлення документів для виїзду за кордон. Виникнуть непередбачені ситуації, що надалі можуть зробити це неможливим.

Скорпіон

Скорпіонам слід максимально проявити увагу і повагу в комунікації з керівництвом або батьками.

Переговори цього тижня матимуть не той результат, на який ви сподівалися. У взаєминах з вашою половинкою теж буде не все райдужно, що призведе до зайвого стресу.

Раніше астролог назвала знаки Зодіаку, на які зваляться гроші вже скоро.

Також астролог поділилася повним прогнозом до кінця місяця для кожного знака Зодіаку.

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