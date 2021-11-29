Владелица известного бренда конфет назвала украинцев "дебилоидами" после громкого скандала

Юлия Привалова, которая является невесткой покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса и владелицей известного бренда конфет ТМ Yaro, назвала политику украинских магазинов "дебилоидной", а ее сторонников "крикливым и обозленным меньшинством".

Об этом она написала в Instagram -сториз.

Так она отреагировала на скандал с украинофобским анекдотом под своим фото на фоне Кремля, после которого супермаркеты Сильпо отказались от сотрудничества с ее брендом ТМ Yaro.

Девушка прокомментировала свое отношение к сети магазинов.

"Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, которое очень крикливое, обозленное, ведомое, управляемое, и к сожалению, для многих из них - это просто такой бизнес", - написала Привалова.

Она также считает, что ее оппонентам важно закрыть ее бизнес и довести до слез.

"Им нужно, чтобы я ревела, желательно в вышиванке и с венком на голове, разговаривая на украинском языке в поле с "чорнобривцями" и под песню Бандеры, но простите, кого разочаровала", - добавила предприниматель.

Скриншот с Instagram

Привалова также заявила, что клиенты от нее не отвернулись и продолжают покупать сладости ТМ Yaro.

Девушка подчеркнула, что у нее нишевый продукт, и ее бренд вернулся с международных выставок, где собрал много контактов и предложений.

"У нас даже была отправка в Японию", - добавила она.

Скриншот с Instagram