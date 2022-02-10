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Раптово померла невістка Геннадія Кернеса: життя матері двох дітей забрала хвороба

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Харків, Четвер 10 лютого 2022 22:30
Раптово померла невістка Геннадія Кернеса: життя матері двох дітей забрала хвороба Фото: Яна Кернес, дружина старшого сина Геннадія Кернеса Кирила (facebook.com/kernes.kyrylo)
Автор: Володимир Костирін

Померла Яна Кернес, невістка колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, дружина його старшого сина Кирила. Раптова смерть настала в результаті хвороби, з якою боролася жінка.

Трагічною звісткою 10 лютого і болем про втрату поділився чоловік Яни Кернес у своєму Facebook.

Кирило Кернес тепло висловився про кохану, з якою був разом 16 років, і зазначив, що вона "стрімкою кометою пронеслася" через його життя, залишивши після себе "дві яскраві зірки - наших чудових дітей" - дочку Кіру і сина Луку.

"Ти була моєю найбільшою мрією і найпалкішою любов'ю. Це гірке слово - була... Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для Тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні. Доля зовсім інше накреслила для нас", - йдеться в публікації.

Раптово померла невістка Геннадія Кернеса: життя матері двох дітей забрала хвороба

Кирило Кернес зі своєю дружиною Яною (фото: 2day.kh.ua)

Син покійного Харківського градоначальника висловив слова подяки коханій дружині, яку забрала тяжка недуга, за кожну хвилину разом.

Від якої саме хвороби страждала Яна Кернес, він не уточнив. При цьому за даними ЗМІ, мова йде про онкологію, а причиною смерті в пресі називають інсульт.

Раптово померла невістка Геннадія Кернеса: життя матері двох дітей забрала хвороба

Кирило Кернес (фото: facebook.com/kernes.kyrylo)

Сім'я Яни і Кирила Кернес уникала публічності, і про їхнє особисте життя інформації небагато.

Відомо, що Яна Кернес працювала приватним нотаріусом. У декларації про доходи від 2021 року вказується, що їх сім'я володіла шістьма об'єктами нерухомості - квартирами в Харкові, і чотирма автомобілями.

39-річний Кирило Кернес (13 лютого йому виповниться 40) - заступник директора КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації", депутат облради (очолює фракцію "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Раптово померла невістка Геннадія Кернеса: життя матері двох дітей забрала хвороба

Сім'я Кернес, Кирило - крайній праворуч (фото з відкритих джерел)

Раптово померла невістка Геннадія Кернеса: життя матері двох дітей забрала хвороба

Кирило Керне зі своїм батьком Геннадієм Кернесом (фото: facebook.com/kernes.kyrylo)

Молодший син Кернеса Данило одружений з Юлією Приваловою, володаркою відомого бренду цукерок ТМ Yaro. Нещодавно з її ім'ям був пов'язаний скандал через висловлювання бізнес-леді про українців.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер в ніч на 17 грудня 2020 року від ускладнень COVID-19 в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування. За кілька днів до смерті у нього відмовили обидві нирки.

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Генадій Кернес Харків
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