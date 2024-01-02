Внаслідок ракетного удару по Києву загинули відома спортсменка та її матір (фото)

Колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл) та її мати стали жертвами обстрілу російськими ракетами по Києву 29 грудня. 27-річна спортсменка та її мати загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення на сторінці Жіночого футболу України УАФ у Facebook.
Разом з 27-річною Вікторією Котляровою загинула також і її мати Людмила. Обидві жінки опинилися під завалами.
"29-го грудня у столиці внаслідок ворожого обстрілу ра*истів разом з матір'ю Людмилою загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл). Вікторія виступала за "Спартак" (Чернігів), "Атекс" (Київ) та "Ятрань" (Умань). Їй було 27... Вічна пам'ять...",- сказано у повідомленні.
Через три тижні спортсменці мало б виповнитися 28 років. Вона виступала на позиції півзахисниці. До переходу у професійний футбол Котлярова (до заміжжя - Чорновіл) була у збірній Київського університету імені Бориса Грінченка.
Вікторія Котлярова (фото: facebook.com/uafwomen)
Як повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій, у Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів 23 людини, які загинули під час ракетної атаки росіян 29 грудня. Тільки 8 осіб вдалося врятувати.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відома волонтерка в Харкові отримала поранення внаслідок обстрілу.
А ще розповідали про те, що в Києві уламки ракети розтрощили квартиру народного депутата Кіри Рудик.