Внаслідок пожежі загинула українська телеведуча: деталі трагедії
У п’ятницю ввечері, 31 травня, у власній квартирі у Львові загинула відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця Любов Янас.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку акторки творчої майстерні "Театр у кошику" Лідії Данильчук.
Деталі трагедії
Зі слів Лідії, Любов загинула внаслідок пожежі у квартирі.
"Ще одна втрата... Сьогодні вночі загинула Любов Янас. Відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця, педагог, друг і прихильниця нашого театру", - написала заслужена артистка України.
Любов Янас (фото: facebook.com/lubov.yanas)
Як повідомляє "УП. Життя" з посиланням на начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю служби Віталія Туровцева, про загоряння рятувальникам повідомили сусіди.
Коли пожежники прибули на місце події, з будівлі виривалося полум'я, а сходова клітка була заповнена димом.
У приміщенні було виявлено тіло 63-річної власниці. Рятувальники евакуювали шістьох мешканців будинку, завдяки чому більше ніхто не постраждав.
Раніше ми писали, що на Донеччині трагічно загинула журналістка Анастасія Волкова.