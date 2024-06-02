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Внаслідок пожежі загинула українська телеведуча: деталі трагедії

Львів, Неділя 02 червня 2024 13:00
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Внаслідок пожежі загинула українська телеведуча: деталі трагедії Любов Янас (фото: facebook.com/lubov.yanas)
Автор: Іванна Пашкевич

У п’ятницю ввечері, 31 травня, у власній квартирі у Львові загинула відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця Любов Янас.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку акторки творчої майстерні "Театр у кошику" Лідії Данильчук.

Деталі трагедії

Зі слів Лідії, Любов загинула внаслідок пожежі у квартирі.

"Ще одна втрата... Сьогодні вночі загинула Любов Янас. Відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця, педагог, друг і прихильниця нашого театру", - написала заслужена артистка України.

Внаслідок пожежі загинула українська телеведуча: деталі трагедії

Любов Янас (фото: facebook.com/lubov.yanas)

Як повідомляє "УП. Життя" з посиланням на начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю служби Віталія Туровцева, про загоряння рятувальникам повідомили сусіди.

Коли пожежники прибули на місце події, з будівлі виривалося полум'я, а сходова клітка була заповнена димом.

У приміщенні було виявлено тіло 63-річної власниці. Рятувальники евакуювали шістьох мешканців будинку, завдяки чому більше ніхто не постраждав.

Раніше ми писали, що на Донеччині трагічно загинула журналістка Анастасія Волкова.

Також Алла Кудлай вперше розповіла про смерть сестри.

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ведуча Пожежа
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