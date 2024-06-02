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В результате пожара погибла украинская телеведущая: детали трагедии

Львов, Воскресенье 02 июня 2024 13:00
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В результате пожара погибла украинская телеведущая: детали трагедии Любовь Янас (фото: facebook.com/lubov.yanas)
Автор: Иванна Пашкевич

В пятницу вечером, 31 мая, в собственной квартире во Львове погибла известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театровед Любовь Янас.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу актрисы творческой мастерской "Театр в корзине" Лидии Данильчук.

Детали трагедии

По словам Лидии, Любовь погибла в результате пожара в квартире.

"Еще одна потеря... Сегодня ночью погибла Любовь Янас. Известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театровед, педагог, друг и поклонница нашего театра", - написала заслуженная артистка Украины.

В результате пожара погибла украинская телеведущая: детали трагедии

Любовь Янас (фото: facebook.com/lubov.yanas)

Как сообщает "УП. Життя" со ссылкой на начальника отдела связей со СМИ и работы с общественностью службы Виталия Туровцева, о возгорании спасателям сообщили соседи.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, из здания вырывалось пламя, а лестничная клетка была заполнена дымом.

В помещении было обнаружено тело 63-летней владелицы. Спасатели эвакуировали шестерых жильцов дома, благодаря чему больше никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Донецкой области трагически погибла журналистка Анастасия Волкова.

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ведуча Пожар
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