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Вмешался в детскую ссору: в Днепре взрослый избил подростка

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 17:21
Вмешался в детскую ссору: в Днепре взрослый избил подростка
Подростка избили на детской площадке (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина бил подростка ногами на глазах у малышей

В Днепре взрослый мужчина влез в конфликт детей и избил ногами подростка. Мальчик оказался в больнице. Об инциденте рассказала его мама, Валерия Коваленко, на своей странице в социальной сети Facebook.

Валерия Коваленко сообщила, что ее 12-летний сын оказался в отделении нейрохирургии из-за того, что взрослый мужчина на глазах у детей его избил. Она объяснила, что попросила сына присмотреть во дворе за 5-летним братом, которого во дворе постоянно обижает другой мальчик, который старше.

Во дворе между малышами возник конфликт, они начали кричать и на крик выбежал отец обидчика, который не стал разбираться, что произошло на детской площадке, а сразу повалил 12-летнего подростка на землю и начал избивать ногами. Все это происходило на глазах 5-8-летних детей.

"А теперь Юрий (не знаю его фамилии) чувствует себя настоящим отцом, героем, который "заступился" за сына и чуть не вмазал какой-то тетке (мне). Герой! На глазах наших детей (малыши 5-8 лет), а какой пример своему ребенку! Я так понимаю герой, настоящий герой. Только дальше что? И он уверен в своей безнаказанности, а для меня – ужас", - написала возмущенная Коваленко.

 

Избил подростка ногами (facebook.com/Валерия Коваленко)

В комментариях она отметила, что у сына сотрясение мозга средней тяжести и он всю ночь провел под капельницей. Также она сообщила, что в реестр досудебных уголовных расследований ее заявление не внесли и участковый будет решать этот вопрос на протяжении 30 дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье неадекваты жестоко поиздевались над подростком.

А также рассказывали о том, что поляк избил популярного актера за украинский язык.

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